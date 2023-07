Ulm/Neu-Ulm

vor 24 Min.

Schwörmontag: Diese Themenboote prägen das Nabada nach der Hängepartie

Plus Diesmal stand es Spitz auf Knopf, ob das Nabada wegen angekündigter Gewitter stattfinden könnte. Dann wurde es das übliche Spektakel, nur ein wenig feuchter.

Von Ronald Hinzpeter

Im Grunde genommen waren das Wichtigste am diesjährigen Nabada die Stunden vorher: Würde es überhaupt stattfinden können? Diese Frage blieb bis eineinhalb Stunden vor dem offiziellen Beginn unbeantwortet, die Organisatoren zögerten lange, um doch noch rechtzeitig die Hängepartie zu beenden. Und dann wurde es ein gewohnt wildes Wasserspektakel, allerdings diesmal unter finsteren Wolken. Das Feiervolk ließ sich nicht verdrießen und tat das, wozu es gekommen war: zu feiern und sowohl innere wie äußere Feuchtigkeit zu genießen.

Der Beginn des Schwörmontags war wenig vielversprechend

Der Auftakt dieses Schwörmontags war allerdings wenig vielversprechend, denn der Wetterbericht hatte heftige Winde angekündigt, und auch sonst verhieß er wenig Gutes, nicht zuletzt Blitz und Donner. In den Wetterapps poppten hartnäckig Unwetterwarnungen auf. Deshalb entschloss sich die Stadtverwaltung gut eineinhalb Stunden vor Beginn der traditionellen Schwörrede, sie in das Münster zu verlegen. Das war seit Jahrzehnten das erste Mal. Ansonsten konnte die Feier stets auf dem Weinhof stattfinden. Die Stühle waren auch diesmal schon aufgebaut, doch dann mussten sich die Menschen in die hölzernen Kirchenbänke drücken oder in den Seitenschiffen stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen