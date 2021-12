Jahresrückblick 2021

vor 17 Min.

Hotelbranche in Ulm und Neu-Ulm war im Jahr 2021 besonders in Bewegung

Plus Die Neueröffnung des Ex-Golden-Tulip verzögert sich, zwei Großprojekte starten in Ulm. Ein Blick auf ein Jahr mit vielen Veränderungen in der Hotelbranche.

Von Oliver Helmstädter

Ende des Jahres wurde gearbeitet im Ex-Hotel Golden Tulip. Zumindest ein bisschen. Die global unterbrochenen Lieferketten standen auch hier einer Neueröffnung im Wege. Nur diese? In Neu-Ulm kamen im vergangenen Jahr Zweifel am Immobilienbesitzer, der Anter-Gruppe, auf. Denn die Öffentlichkeit bezieht das Unternehmen in seine Überlegungen, was diesen prägnanten Ort in Neu-Ulm angeht, nicht ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen