Überschuss von 6,2 Millionen Euro: Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm steigern Gewinn

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) schließen das vergangene Geschäftsjahr mit einem Überschuss von 6,2 Millionen Euro ab.

Damit liegt das Ergebnis deutlich über dem Plan und dem Ergebnis aus dem Geschäftsjahr 2022. Damals belief sich das Unternehmensergebnis auf 1,1 Millionen Euro. Der Umsatz wuchs ebenfalls das dritte Jahr in Folge auf nun 782 Millionen Euro.

Klaus Eder, Geschäftsführer der SWU, spricht von einem schwierigen Jahr: „Die letzten zwölf Monate waren für uns als Versorgungsunternehmen hauptsächlich von der Energiekrise bestimmt. Neben dem Wirtschaften in einem herausfordernden Handelsumfeld für Gas und Strom, war die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit oberstes Gebot."

Das Geschäftsjahr der SWU im Überblick

Die Stadtwerke verzeichneten mit 16,9 Millionen Euro ein deutlich höheres operatives Ergebnis vor Steuern als noch im Geschäftsjahr 2022. Neben vielen kleineren Faktoren trugen vor allem der Anteilsverkauf an der Trianel, eine starke Stromerzeugung aus Wasserkraft sowie Gewinne aus der Beteiligung am Kohlekraftwerk in Lünen bei. Außerdem konnte ein gutes Ergebnis des Energievertriebs und der SWU TeleNet zum Erfolg beitragen.

Die Geschäftsbereiche im Einzelnen

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze schließen mit einem Plus von 2,6 Millionen Euro ab (Vorjahr: 7,2 Mio. Euro). Der Gewinnrückgang erklärt sich durch stark gestiegene Zinsen am Finanzmarkt. Investitionen werden dadurch teurer und drücken das Ergebnis. Auch das Dienstleistungsgeschäft war im Gegensatz zum Vorjahr leicht rückläufig.

Die SWU Energie konnte hingegen ihr Ergebnis von zuletzt 23,6 Mio. Euro auf gut 43 Millionen Euro deutlich steigern. Das Kohlekraftwerk in Lünen , an welchem die SWU einen Anteil hält, konnte seit einigen verlustreichen Jahren erstmals Gewinne in Höhe von 3,9 Millionen Euro für die Stadtwerke abwerfen. Auch der Verkauf der Anteile an der Trianel schlugen zur Ergebnissteigerung bei.

Das Investitionsvolumen der Stadtwerke erhöhte sich um 50 Prozent auf 123,8 Millionen Euro. Davon werden 20,3 Millionen Euro für den Ausbau des Stromnetzes aufgewendet. Das Gasnetz wird ebenfalls für 2,9 Millionen Euro ausgebaut. Weitere Investitionen sind 10 Millionen Euro für die Verkehrsinfrastruktur, 9 Millionen Euro für Fahrzeuge, 2,3 Millionen für Kraftwerksinstandhaltung, 5,5 Millionen Euro für Restarbeiten der Straßenbahnlinie 2 und 8,6 Millionen Euro für das Wassernetz und den Trinkwasserhochbehälter Kuhberg. (AZ)

