Die Tafelläden schlagen Alarm, der Lions Club Ulm/Neu-Ulm hilft

Plus Nach fünf Jahren Pause findet im Ulmer Kornhaus ein Markt der besonderen Art statt. Die Ziele der Wohltätigkeitsaktion mit Kunst und Krempel sind ehrgeizig.

Um die 120 Menschen zählen zur Stammkundschaft des Neu-Ulmer Tafelladens, 250 sind es beim Ulmer Pendant. "Tendenz steigend", wie es OB Katrin Albsteiger, als Vorsitzende des BRK-Kreisverbands Neu-Ulm für das Geschäft in der Reuttier Straße zuständig, ausdrückt. Nun braucht die Anlaufstelle für bedürftige Menschen einen neuen Kühlwagen. Da kommt der Lions-Markt am Samstag, 23. September, gerade recht.

Der Reinerlös des Marktes, der im Ulmer Kornhaus am Samstag, 23. September, stattfindet, soll nach dem Willen des veranstaltenden Fördervereins des Lions-Clubs Ulm/Neu-Ulm den Tafelläden der Doppelstadt zukommen.