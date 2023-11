Ulm/Neu-Ulm

18:00 Uhr

Die Wut des Ukraine-Kämpfers: Nach dem Krieg fällt das Leben daheim schwer

Pietro in der Wohnung, die er kürzlich bezogen hat. Die Möbel stammen vom Sperrmüll, an der Wand hängen Mützen, Kappen und Schals aus dem Krieg.

Plus Der Neu-Ulmer Pietro zog als Freiwilliger in den Krieg, nach seiner Rückkehr war er obdachlos. Die Suche nach einer Bleibe ist trotz prominenter Helfer steinig.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Geld für ein Bier oder einen Kaffee in einem Lokal hat Pietro nicht, im August feierte der Mann dennoch im Liederkranz in Ulm. Die ukrainische Gemeinschaft in Ulm und Neu-Ulm hatte den Mann eingeladen, der als Freiwilliger im Krieg gegen Russland kämpfte. Bei der Feier erzählte der frühere Kämpfer von seiner Zeit im Schützengraben und vom missglückten Neustart in Deutschland. Politiker versprachen ihm Hilfe. Inzwischen hat Pietro eine Wohnung gefunden. Doch ob er dort bleiben kann, ist offen. Der Mann ist wütend.

Pietro ist in Neu-Ulm zur Welt gekommen und aufgewachsen. Später lebte und arbeitete er in Spanien und Portugal. Kurz nach dem russischen Einmarsch ging er in die Ukraine. Was er vorher besaß, ließ er zurück. Pietro hat noch seinen ukrainischen Armeeausweis und sein Scharfschützen-Abzeichen. Es gibt Bilder, Videos und Medienberichte aus seiner Zeit im Krieg. Eine Narbe am linken Bein zeigt, wo ihn ein Projektil getroffen hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen