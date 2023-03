Diese Baustellen stehen 2023 bei Bahn und Tram in Ulm und im Kreis Neu-Ulm an

Das Bauprogramm der SWU Verkehr in Ulm und im Landkreis Neu-Ulm ist groß. Mehrmals werden Eisenbahn und Straßenbahn durch Busse ersetzt. Ein Überblick.

Die SWU Verkehr geht in diesem Jahr so viele Baustellen an wie nie, das sagt der Technische Geschäftsführer Ralf Gummersbach. Am 1. April geht es los, bis voraussichtlich Mitte Oktober wird an den Straßenbahnschienen und auf der Bahnstrecke nach Weißenhorn gearbeitet. Ein Überblick.

Am 1. April beginnen die Arbeiten für den neuen Kienlesbergradweg zur Wissenschaftsstadt, der von der Stadt Ulm angelegt wird. Zwei Wochen lang, also über die gesamten Osterferien, gibt es auf der ganzen Strecke der Linie 2 Schienenersatzverkehr. Für Autos werden die Abfahrt von der Wallstraßenbrücke in Richtung Eselsberg und die Ausfahrt Beim Alten Fritz in Richtung Kienlesbergbrücke gesperrt. Auf der Kienlesbergbrücke bleibt nur eine Spur, die Engstelle wird per Ampel geregelt.

Schienenersatzverkehr auf der Linie 1 und Linie 2 in Ulm

Ab Ende Mai wird an der Linie 1 gearbeitet. Zum einen am Hohen Steg, das ist der Abschnitt jenseits der Messe in Richtung Böfingen. Zeitgleich beginnen die Arbeiten auf dem westlichen Streckenarm dieser Straßenbahnlinie in der Söflinger Straße. Dann verkehren Ersatzbusse auf der Linie 1. Die Böfinger Straße wird für Autos einspurig, die Söflinger Straße wird zwischen Moltkestraße und der Königstraße voll gesperrt, das betrifft auch die Kreuzung mit der Magirusstraße. Während nahe dem Messegelände nur rund zwei Wochen lang gearbeitet wird, ist die Söfligner Straße bis Anfang September betroffen. So lange währt die Sperrung für den Individualverkehr.

Die Straßenbahn wird von Ende Mai bis Mitte Juni, also während der Pfingstferien, auf voller Länge durch Busse ersetzt. Danach verkehrt die Linie 1 bis zum Schwörwochenende zwischen Böfingen und dem Theodor-Heuss-Platz, bis Söflingen werden Busse eingesetzt. Am Schwörwochenende fährt die Linie 1 regulär, danach geht es bis Anfang September weiter wie in den Wochen davor.

Bauarbeiten: Busse ersetzen sechs Wochen lang den Weißenhorner

Von Ende Juli bis Anfang September kommt eine weitere Baustelle dazu: Am Staufenring in der Oststadt nahe dem Donaustadion. Dann wird wieder die gesamte Linie 1 durch Busse bedient, die Linie 6 fährt den Willy-Brandt-Platz anstelle des Haltestelle Donaustadion an. Für den Autoverkehr werden die Gleiskreuzungen am Staufenring und an der Talfinger Straße eingeschränkt. Es bleibt nur eine Spur.

Voraussichtlich Anfang September beginnt dann der Austausch der Schienen auf dem Weißenhorner. Die Bahnlinie Ulm–Weißenhorn wird für sechs Wochen gesperrt, auch hier fahren Ersatzbusse.