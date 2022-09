Teure Immobilien im Raum Ulm: Diese Villen stehen aktuell zum Verkauf

Lokal Mit 5,1 Millionen Euro ist eine Rohbau-Villa in Elchingen derzeit die teuerste Immobilie in der Region. Doch es gibt noch andere Anwesen der oberen Preisklasse zu haben.

Mit einem Kaufpreis von 5,1 Millionen Euro ist die noch nicht fertig gestellte Villa des Elchinger Arztes Konstantin Sintschikin derzeit die teuerste Immobilie in der Region rund um Ulm, die in entsprechenden Online-Portalen angeboten wird. Es ist dort aber nicht das einzige Inserat aus dem höheren Preissegment. Zwar ist eine Summe von einer Million Euro für ein eher gewöhnliches Einfamilienhaus fast schon normal. Es gibt aber auch Anwesen, die sich abheben. Darunter auch die Villa einer Frau, die den Konzern von Drogeriekönig Erwin Müller viele Jahre begleitete.