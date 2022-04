Ulm/Neu-Ulm

18:58 Uhr

Dieser Ulmer Friseur spielt den Jesus beim "Lebendigen Kreuzweg" am Karfreitag

Nach zwei Jahren Zwangspause findet diesen Karfreitag wieder der "Lebendige Kreuzweg" in Ulm und Neu-Ulm statt. Hier ein Bild von 2017: Salvatore Tarantello als Jesus am Kreuz.

Plus Gianni Crusafio spielt beim diesjährigen "Lebendigen Kreuzweg" die Hauptrolle. Dass es dazu kam, verdankt er dem Zufall - und einer Frau aus Vöhringen.

Von Jonas Klimm

Nach zwei Jahren coronabedingtem Ausfall ist es am kommenden Freitag, dem Karfreitag, wieder so weit: Der "Lebendige Kreuzweg" findet statt. 2004 hatte diesen Nicola Albarino von der italienischen katholischen Gemeinde Ulm ins Leben gerufen, mittlerweile ist er in Ulm und Neu-Ulm zum festen kulturellen Bestandteil geworden. Die Geschichte, die gezeigt wird, ist bekannt und quasi uralt. Neu ist in diesem Jahr aber der Darsteller der wichtigsten Person: Jesus. Er wird gespielt vom Ulmer Friseur Gianni Crusafio. Kaum fünf Jahre ist es her, da durchlebte der heute 43-Jährige die "Hölle auf Erden". Seine Frau lag monatelang im Koma. Es war unklar, ob sie wieder aufwachen wird. Jetzt, kurz vor dem großen Auftritt, ist die Erinnerung an die schreckliche Zeit bei ihm wieder präsent.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen