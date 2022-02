Ulm/Neu-Ulm

vor 36 Min.

Dieser Wagen rettet Leben: Unterwegs mit der rollenden Intensivstation aus Ulm

Plus Der Intensivtransportwagen des Bundeswehrkrankenhauses in Ulm ist jeden Tag im Einsatz. Die Aufträge sind in vielerlei Hinsicht schwergewichtig.

Von Thomas Heckmann

Kurz vor acht Uhr morgens piepst der Funkmelder in der Hosentasche von Kraftfahrer Simon Grosser das erste Mal, dabei ist sein Intensivtransportwagen (ITW) offiziell erst ab acht Uhr im Dienst. Bis in den Abend hinein sind dann seine Kollegen und er im Ulmer Bundeswehrkrankenhaus (BWK) einsatzbereit um auf Abruf durch die zentrale Rettungsdienstleitstelle Baden-Württemberg Schwerkranke zwischen Krankenhäusern zu verlegen.

