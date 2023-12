Donaubad Ulm/Neu-Ulm erhöht die Eintrittspreise

Das Donaubad muss seine Eintrittspreise erhöhen. Das Tarifsystem wurde komplett überarbeitet. Ein Teil der Sondertarife entfällt, den Family Friday und den Sportschwimmertarif wird es aber weiterhin geben.

Neu hinzugekommen ist der Guten-Morgen-Tarif, mit dem man bei einem Eintritt vor 12.00 Uhr vergünstigt das Bad oder die Sauna besuchen kann. Die neuen Preise und Tarife gelten bereits ab Freitag, 15. Dezember.

Eigentlich sei laut Pressemitteilung geplant gewesen, die Preise wegen den extrem hohen Energiekosten bereits Ende vergangenen Jahres zu erhöhen. Da jedoch die Rutschen aufgrund des Umbaus außer Betrieb waren und verschiedene Angebotseinschränkungen durchgeführt werden mussten, um Energie zu sparen, wurden die Preise stabil gehalten.

Inzwischen wurden aber alle Einschränkungen zurückgenommen, im Erlebnisbad sind die vier neuen Rutschen in Betrieb, und auch der Saunabereich wurde mit der neuen Sauna Lounge und dem Thermalwasser im Außenbecken aufgewertet.

Die neue Tarifstruktur sei schon als Vorstufe für ein neues Kassensystem gedacht: zukünftig soll auch ein Online-Ticketing möglich werden.

Anders als bisher muss der Kunde nicht mehr am Eingang entscheiden, wie lange er bleiben will. Er bezahlt nur noch den Basispreis für die ersten zwei Stunden. Beim Verlassen des Bades wird dann die tatsächliche Aufenthaltszeit erfasst und der Kunde bezahlt, die längere Aufenthaltszeit nach, sollte er länger als zwei Stunden bleiben.

Beispiele für die neuen Eintrittspreise im Donaubad Ulm/Neu-Ulm

Der Eintritt ins Erlebnisbad für zwei Stunden kostet für einen Erwachsenen künftig 11 Euro (bislang 9 Euro) – für jede weitere Stunde 1,50 Euro mehr. Der Tageshöchstsatz beträgt 17 Euro (bislang 14,50 Euro).

Der Eintritt in die Sauna für zwei Stunden kostet für Erwachsene künftig 19 Euro (bislang 18 Euro) – auch hier kostet jede weiter Stunde 1,50 Euro mehr. Der Tageshöchstsatz beträgt 25 Euro (bislang 22 Euro).

Eine Familie groß mit zwei Erwachsenen und mit bis zu vier eigenen Kindern zahlt für den 2-Stunden-Eintritt 25 Euro (bislang 22 Euro) und für jede weitere Stunde 5 Euro mehr. Der Tageshöchstsatz liegt bei 45 Euro (bislang 36 Euro).

Für die Familie klein (ein Erwachsener mit bis zu vier eigenen Kindern) ergibt sich ein Eintrittspreis von 17 Euro für zwei Stunden (bislang 15 Euro), jede weitere Stunde kostet 3 Euro mehr. Der Tageshöchstsatz beträgt künftig 29 Euro (bislang 25 Euro).

Für Stammgäste gibt es weiterhin die Premiumkarte, mit der sich die regulären Eintrittspreise halbieren lassen. Für Erwachsene kostet diese Karte 160 Euro im Jahr, für Familien beträgt die Jahresgebühr 220 Euro.

Kostendeckend ist das Bad aber längst nicht: „Trotz der Preiserhöhungen werden wir mit dem Betrieb der Donaubad Freizeitanlagen auch weiterhin auf die finanzielle Unterstützung durch die beiden Städte angewiesen sein. Nur so ist gewährleistet, dass die notwendigen Sanierungen und Investitionen getätigt werden können, und trotzdem vergleichsweise bezahlbare Eintrittspreise den Besuch von Erlebnisbad, Sauna, Eissportanlage und Freibad ermöglichen“, betonen die Geschäftsführer Jochen Gauß und Sabine Weis unisono.

Zur Orientierung: Bei rein privatwirtschaftlich betriebenen Einrichtungen, wie zum Beispiel der Therme Erding, kostet der Eintritt fürs Erlebnisbad 24 Euro für zwei Stunden und für einen ganzen Tag 49 Euro. Der Eintritt in die Sauna kostet dort 32 Euro für zwei Stunden und 57 Euro für einen ganzen Tag. Kurz gesagt: beim Tageseintritt ins Donaubad, dem höchsten Eintrittspreis, fangen in Erding die untersten Eintrittspreise gerade erst an. Und Familienkarten werden dort gar nicht angeboten. (AZ)