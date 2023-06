Donausteg zwischen Ulm und Neu-Ulm bleibt gesperrt: Das sagt die Stadtverwaltung

Plus Das Neu-Ulmer Stadtoberhaupt Katrin Albsteiger stellt klar: Derzeit sei eine sichere Querung der Brücke nicht möglich. Doch der Polizei sind die Hände gebunden.

Die Sperre der Friedrichsaubrücke bewegt weiter die Gemüter. Zwar wurde auch auf der Ulmer Seite des maroden Stegs inzwischen mit dem Beton verschraubt. Doch die Absperrung war nur von kurzer Dauer: Bereits am Montagmittag war der Weg auf die Brücke gen Neu-Ulm wieder frei. Auch auf bayerischer Seite haben Unbekannte die Hälfte der Verschraubungen entfernt. Doch zusätzlich verhindert eine Kette den Überweg.