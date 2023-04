Doppelstadt will eine Sonderwirtschaftszone Ulm/Neu-Ulm errichten

Für die Grenzlage der Wirtschaftsregion haben die OBs Albsteiger und Czisch zum Auftakt der neuen Reihe Wirtschaftsgespräche interessante Vorschläge.

Alles was in Ulm und Neu-Ulm Rang und Namen hat – plus der baden-württembergischen Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut – wurde Zeuge, als Ulms OB Gunter Czisch ein Fass aufmachte, bei dem er sich in der bayerisch-baden-württembergischen Grenzregion des Beifalls sicher sein kann.

Wenn die Donau Ulm und Neu-Ulm trennt

Alle erinnern sich noch an die Zeit der Corona-Pandemie, als die Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg plötzlich offenbar wurde: "Wir haben den Vorschlag gemacht, Ulm und Neu-Ulm zu einer Sonderwirtschaftszone zu machen", sagte Ulms OB Gunter Czisch. Nun ergriff Czisch die Gelegenheit, um diesen Vorschlag wieder aufzugreifen. Und Czisch, der kürzlich 60 Jahre alt wurde und langsam in den Wahlkampfmodus wechselt, hatte auch eine Umsetzungsstrategie dabei: "Wir beide", sagte er in Richtung seiner Kollegin aus Neu-Ulm, Katrin Albsteiger, "suchen uns immer die günstigere Alternative der beiden Bundesländer aus."

Ulms OB Gunter Czisch, Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, Neu-Ulms OB Katrin Albsteiger und der Präsident der IHK Ulm, Jan Stefan Roell (von links), vor historischer Kulisse im Ulmer Stadthaus. Foto: Oliver Helmstädter

Es dauerte keine Sekunde, bis Albsteiger Zustimmung signalisierte. Sie bedauere ausdrücklich, dass dem Ansinnen einer Sonderwirtschaftszone damals kein Erfolg beschert worden sei. Corona habe in einer Art und Weise der Doppelstadt die Grenzlage bewusst gemacht, wie es kaum jemand für möglich gehalten hatte. Zur Erinnerung: Im ersten Lockdown hatten die Neu-Ulmer Märkte zu, die Ulmer offen. Später war es genau umgekehrt. Der innerstädtische Baumarkttourismus machte bundesweit Schlagzeilen.

Neu-Ulms OB Albsteiger und der Förderalismus

"Ich bin eine überzeugte Föderalistin", betonte Albsteiger, die Angst hatte, die Diskussion im Ulmer Stadthaus vor dem Who's who der Doppelstadt, könnte einen "falschen Zungenschlag" bekommen. "Aber die Grenze kann schon Schwierigkeiten schaffen." Doch Ulm und Neu-Ulm sowie die Landkreise drumherum würden sich bemühen, die Barrieren zu gering zu halten, wie es nur geht. Dafür sei ziemlicher Zusatzaufwand durch mehrere Initiativen nötig: vom Mobilitätsbereich, der Innovationsregion bis hin zum Stadtentwicklungsverband.

Gerade mit den zahlreichen Kooperationen wie der gemeinsamen Vermarktung von Gewerbeflächen des Stadtentwicklungsverbandes, zeige die Region, dass es gemeinsam besser funktioniere. Albsteiger: "Wenn wir gegeneinander arbeiten, gewinnt keiner von uns."

Czisch nennt es das Ulm/Neu-Ulmer-Modell

Albsteiger würde sich aber wünschen, dass die außergewöhnliche Grenzlage der Doppelstadt, das "ein oder andere Mal von den Landesregierungen etwas ernster genommen" werde. Vor zwei Jahren sei der Versuch der Einrichtung einer Sonderwirtschaftszone bereits gescheitert. Doch Albsteiger und Czisch wollen nicht locker lassen. Der Vorschlag des Neu-Ulmer Stadtoberhaupts: Ulm und Neu-Ulm als eine Art Versuchslabor für eine solche Zone sehen. "Wo man sich mal ausprobieren kann, entsteht Innovation." Und in der Innovation, da waren sich alle Redner und Rednerinnen bei der ersten Veranstaltung der neuen Reihe "Wirtschaftsgespräche Ulm/Neu-Ulm" des Stadtentwicklungsverbandes, einig, liege die Wurzel des wirtschaftlichen Erfolgs der Region. Czisch hatte gleich einen Titel für die neue, länderübergreifende Keimzelle der Innovation parat: "Das Ulm/Neu-Ulmer-Modell".

Ärgernis: Planungsdauer B10-Brücke

Um eine grenzüberschreitende Thematik ging es auch bei der Frage von OB Czisch an Katrin Albsteiger, was denn auf einem Wunschzettel an die Bundesregierung stehen würde. Als die Antwort von Neu-Ulms Rathauschefin kam, brannte das erste Mal Beifall auf, bereits als sie das Wort Brücken in den Mund nahm. "Es wäre schick, wenn wir morgen anfangen könnten zu bauen", sagte sie mit dem Blick auf die Adenauer- und Gänstorbrücke. Seine Verwunderung über die Dauer von Planungs- und Genehmigungszeiten beim Thema Brückenbau tat auch der Ulmer Präsident der Industrie- und Handelskammer, Jan Stefan Roell, kund. Insbesondere ärgere ihn das Verfahren bei der B10. Die Wallstraßenbrücke sowie die B10 ab dem Berliner Ring wird in eine Richtung für drei Jahre gesperrt. Die Begründung liege letztlich darin, dass eine Behelfsbrücke so viel Planungs- und Genehmigungszeit brauche, dass man sie nicht bauen kann. "Das versteht doch kein Mensch."