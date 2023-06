Ehemalige Soldaten feiern mit prominenten Gästen

Plus Seit 50 Jahren unterstützt die örtliche Gruppe des Bundeswehrverbands ehemalige Soldaten, Reservisten und Hinterbliebene in Ulm und Neu-Ulm.

Protokolle aus der Anfangszeit gibt es nicht oder nicht mehr, nur das Gründungsdatum und der erste Vorsitzende sind bekannt. Am 14. Juli feiert die Kameradschaft der ehemaligen Soldaten, Reservisten und Hinterbliebenen (KERH) Ulm/ Neu-Ulm ihr 50-jähriges Bestehen. Dabei sind viel örtliche Prominenz und ein Mann, der als Gast in deutschen Talkshows und Nachrichtensendungen gefragt ist.

Oberst André Wüstner ist Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbands. Er setzt sich mit Nachdruck für die Bundeswehr und ihre Ausrüstung ein, fordert mehr Einsatz von der Politik. Beim Festakt der KERH Ulm/Neu-Ulm in Dornstadt wird Wüstner die Festrede halten. Bestimmt werde es darin um die aktuelle Lage gehen, vermutet Heiko Schmidt. Der 77-Jährige ist Vorsitzender der Kameradschaft. Er hat den Festakt organisiert und bekommt gewissermaßen zum Abschied die deutsche Nationalhymne gespielt. Der Verein Blasmusik Gögglingen-Donaustetten begleitet die Feier musikalisch und wird die Hymne zum Abschluss spielen. Nach dem Festakt will sich Schmidt zurückziehen. "Es ist Zeit für die Jüngeren", findet er. Gewählt wird turnusgemäß erst wieder im März 2024. Doch Schmidt hatte schon bei seiner letzten Wahl angekündigt, nach der 50-Jahr-Feier aufzuhören.