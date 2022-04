Ärger vor der Eröffnung: Ulmer Magier Florian Zimmer wird verklagt

Knapp zwei Monate vor Eröffnung des Magie-Theaters in Neu-Ulm hat Florian Zimmer Ärger mit einem langjährigen Weggefährten. Worum geht es dabei?

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Am 15. Juni soll das Neu-Ulmer Magie-Theater im Wiley eröffnet werden. Es wurde komplett nach den Vorstellungen des Zauberers Florian Zimmer gestaltet, der sich damit einen Lebenstraum erfüllen will. Im Herbst vorigen Jahres feierte er mit etwa 200 geladenen Gästen Richtfest. Unter ihnen: der ehemalige Eventmanager Michael Ecker. Der langjährige Weggefährte des Ulmer Magiers hat nun am Landgericht Ulm Klage gegen Zimmer eingereicht. Worum geht es dabei?

Kläger ist der frühere Chef der Münchner Firma Futurecom

Der frühere Chef der Münchner Event-Firma Futurecom und ein Geschäftspartner fordern von Zimmer insgesamt rund 238.000 Euro an Vermittlungsprovisionen. Gegenüber Bild äußerte sich der schwer erkrankte Ex-Manager wie folgt: „Obwohl ich nur noch eingeschränkt tätig sein kann, wollte ich Florian unterstützen. Mit meinen Kontakten und meiner Erfahrung – gerade bei der Anschaffung der Großküche und Vermittlung vieler weiterer Partner im Gastrobereich. Als Gegenleistung vereinbarten wir, dass ich eine Vermittlungsprovision in Höhe von zehn Prozent auf alles erhalte, wo er direkt Geld generiert, sowie fünf Prozent auf alle weiteren von mir vermittelten Verträge, plus Erfolgsprämie ab einem bestimmten Volumen.“

Ein Vergleichsangebot von 15.000 Euro durch Zimmers Anwältin habe Ecker ausgeschlagen. „Das Angebot war eine Frechheit. Er hat auch ein persönliches Gespräch abgelehnt, obwohl wir uns seit 2007 kennen und befreundet waren“, zitierte Bild den 52-Jährigen.

Magier Florian Zimmer bestreitet, dass es eine Provisionsvereinbarung gab

Florian Zimmer hat über seinen Anwalt Michael Scheele eine Stellungnahme abgegeben und unserer Redaktion zukommen lassen. Eine Provisionsvereinbarung zwischen Ecker und Zimmer habe es nie gegeben, weder schriftlich noch mündlich, heißt es darin. Die gegenteilige Behauptung von Ecker sei nachweislich falsch. In dem Schreiben wird eine E-Mail des früheren Eventmanagers an den Ulmer Magier zitiert. Demnach habe sich der Münchner für 2000 Euro bedankt, die er für Vermittlung und Spesen bekommen habe, und geschrieben: "Damit ist für mich alles bezahlt und auch abgegolten."

Der plötzliche Sinneswandel von Ecker sei, genauso wie der Inhalt der Klage, nicht nur überraschend, sondern unverständlich und widersprüchlich, heißt es in der Stellungnahme. "Seine mehrfachen Drohungen, unseren Mandanten öffentlich zu diskreditieren, falls er nicht bereit ist, zu zahlen, erfüllen den Tatbestand der versuchten Erpressung", schreibt Anwalt Michael Scheele.

Ein Termin für die Verhandlung am Landgericht Ulm steht noch nicht fest

Um die angedrohte öffentliche Diffamierung zu vermeiden, habe Zimmer vor Wochen noch die Zahlung von 15.000 Euro angeboten, was Ecker aber abgelehnt habe. Strafwürdige Drohungen und Verunglimpfungen veranschaulichten eindrucksvoll eine kriminelle Energie, die Zimmer nicht für möglich gehalten hätte.

"Wir haben deshalb im Rahmen des Klageverfahrens Widerklage gegen Michael Ecker eingereicht und behalten uns vor, den Sachverhalt der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Kenntnis zu bringen", so Scheele. "Da unser Mandant zu keiner Zeit den Streit mit einem ehemaligen Freund öffentlich machen wollte, wird er sich auch weiterhin zu Einzelheiten nicht äußern."

Eine Sprecherin des Landgerichts Ulm bestätigte den Eingang der Klage. Diese richte sich gegen zwei Firmen Zimmers. In einem Fall würden Vermittlungsprovisionen in Höhe von 154.000 Euro geltend gemacht, im anderen Fall über 80.000 Euro. Ein Verhandlungstermin stehe noch nicht fest.