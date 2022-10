Ulm/Neu-Ulm

12:00 Uhr

Ein Jahr als Patin für ein benachteiligtes Kind: Über Vertrauen und bessere Chancen

Chancenfinder-Patin Theresa Kocher (links) war oft mit ihrem Patenkind in der Friedrichsau spazieren. Sabrina Kohler koordiniert das Programm der Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller.

Plus Sie war die erste Patin im Chancenfinder-Projekt der Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller. Das Angebot wächst – und Theresa Kocher erzählt, was das Besondere ist.

Von Sebastian Mayr

Sie könnte eine neue Patin bekommen, aber das will die Elfjährige nicht. Weil sie gut angekommen ist in ihrer neuen Schule. Und weil das Verhältnis zu Theresa Kocher so eng war, dass sie sich niemand anderen vorstellen kann. Kocher, 28 Jahre alt, war die erste Patin im Chancenfinder-Programm, bei dem Schülerinnen und Schüler begleitet und unterstützt werden. Nun verlässt sie Ulm aus beruflichen Gründen und nimmt jede Menge Erinnerungen mit. Das Programm indes wächst immer weiter.

