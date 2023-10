Ein Prosit über den großen Teich: Neu-Ulmer Musiker spielen auf US-Oktoberfest

Die Stadtkapelle Neu-Ulm spielt bei einem Oktoberfest in der US-amerikanischen Schwesterstadt New Ulm. Dabei soll auch die Verbindung der drei Städte gestärkt werden.

Es begann als vage Idee, doch jetzt wird es tatsächlich Wirklichkeit: Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Neu-Ulm fliegen ins amerikanische Minnesota, wo sie in der Ulmer und Neu-Ulmer Schwesterstadt New Ulm mehrfach beim „ Oktoberfest“ aufspielen werden. Verstärkt wird das Ensemble durch Mitglieder der Stadtkapelle Ulm, eigens für diesen Besuch wurde daraus die Formation „Ulmer Donaukrainer“ gegründet. Und auch die lokalpolitische Prominenz aus Ulm und Neu-Ulm gibt sich die Ehre.

40 Musikerinnen und Musiker aus Neu-Ulm und Ulm reisen nach Amerika

Entstanden ist der Gedanke bei der 150-Jahr-Feier der Stadt Neu-Ulm. Damals, im Jahr 2019, war ein amerikanischer Chor zu Gast in Neu-Ulm, die Concord Singers, die – das ist die Besonderheit des Chors – deutsche Lieder singen. Die Chor-Mitglieder waren damals untergebracht bei Familien der Stadtkapelle Neu-Ulm. Der Gedanke an einen Gegenbesuch war schnell geboren, wurde jedoch wegen Corona zunächst auf Eis gelegt.

Nach Ende der Beschränkungen 2023 flammte der Plan allerdings wieder auf, für die 40 Musikerinnen und Musiker klar, dass dabei auch Musik gespielt werden soll. Und zwar beim Oktoberfest in New Ulm, der knapp 15.000 Einwohner großen Stadt in Minnesota. Über den reinen Gaudi-Auftritt ist das Projekt längst hinaus. Es hat kommunalpolitische Weihen bekommen, durch die Städte Ulm und Neu-Ulm. Beide Städte schicken zeitgleich Vertreter nach New Ulm – und nicht irgendwelche.

Bier, Blasmusik und bilaterale Gespräche

Aus Ulm reist eine zwölfköpfige Delegation in die USA, angeführt vom Ersten Bürgermeister der Stadt, Martin Bendel. Für Neu-Ulm wird Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) nach New Ulm fliegen. Die Stadt am Minnesota River ist zwar keine offizielle Partnerstadt, aber die Verbindungen sind eng. An der Donau hat man nicht vergessen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche Care-Pakete mit Lebensmitteln aus New Ulm geschickt worden waren, und noch heute kommen regelmäßig Reisegruppen, die sich der alten Heimat eng verbunden fühlen.

Einer der Gründer der amerikanischen Schwesterstadt im Jahr 1854 war Frederick Beinhorn, der vorher in Ulm die TSG Ulm 1846 gegründet hatte, aus dem nach zahlreichen Fusionen und Übernahmen der SSV Ulm 1846 hervorging. Und es gibt noch andere Verbindungen, wie das jährlich stattfindende Hans-Joohs-Exchange Program, das jungen Menschen aus der jeweils anderen Stadt einen dreimonatigen Aufenthalt in Ulm/Neu-Ulm beziehungsweise New Ulm ermöglicht.

"Nun dürfen wir vor Ort besuchen, wovon uns bereits vielfach von den Teilnehmenden des Austauschs vorgeschwärmt wurde. Wir freuen uns, unsere Freundschaft mit der Stadt New Ulm durch diesen lang ersehnten Besuch weiter stärken zu können“, sagt der Ulmer Bürgermeister Martin Bendel (parteilos). Auch Albsteiger freut sich auf den Besuch. "Dass so viele Menschen in allen drei Städten diese Verbindung haben und leben, hat schon fast etwas Familiäres. Jetzt auch noch eine Musikgruppe mitzubringen, ist eigentlich die Garantie für eine künftige gelebte Partnerschaft.“

Eine solche Partnerschaft könnte auch Thema bei einem Empfang der New Ulmer Bürgermeisterin Kathleen L. Backer am 8. Oktober sein, an dem nicht nur die Stadtspitzen von Ulm und Neu-Ulm teilnehmen werden, sondern natürlich auch die musikalischen Herolde. Die haben eigens für diese Gelegenheit den Ulmer Fischermarsch im Gepäck.

Stadtkapelle Neu-Ulm bereitet sich monatelang vor

Für die Musikerinnen und Musiker endet mit der Reise eine monatelange, akribische Vorplanung. Mit im Gepäck werden Lederhose und Dirndl sein, und auch Lebkuchenherzen. Wenn schon Klischee, dann aber richtig. Dass man auch bei einem amerikanischen Oktoberfest nicht mit konzertanter Musik anrücken sollte, wissen die Bläserinnen und Bläser und haben Stücke zum Mitsingen einstudiert, von "Du liegst mir am Herzen“ bis "Muss i denn“. Im Vordergrund steht aber der Spaß – für das Publikum, aber auch für die Musizierenden. Denn die Reise soll nicht die letzte Begegnung sein – sondern vielmehr die musikalische Aufforderung zu einem erneuten Gegenbesuch aus New Ulm. (AZ)