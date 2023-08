Ulm/Neu-Ulm

vor 17 Min.

Ein Ulmer Stipendium mit einem tragischen Hintergrund

Plus Weil ihr 16 Jahre alter Sohn Alexander 1998 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war, gründeten die Spohns einst eine Stiftung. Die ist heute noch lebendig.

Von Stefan Kümmritz

Es ist tröstlich, dass ein tragisches Unglück aus der Vergangenheit sich letztlich positiv auf die Gegenwart auswirken kann. So wie die Alexander Spohn-Stiftung. Gegründet von den inzwischen verstorbenen Walter und Marianne Spohn aus Gerlenhofen nachdem ihr Sohn ums Leben gekommen war. Nun wurde Bilanz gezogen.

Isabell Sefija Duric erählte von ihren sehr guten Erfahrungen als Stipendiatin des Vorjahres, während sich die neuen Stipendiaten Paul Christian Dumler, Michael Krassowizkiy und Clemens Röger voller Vorfreude über ihre neuen Studienorte im Ausland ausließen. Hat Duric ein Jahr Studium in den USA bereits hinter sich, sehen die neuen Stipendiaten erst ihren zwei Semestern in Portugal (Dumler), Italien (Krassowizkiy) und Irland (Röger) entgegen. Vierte im Bunde der Neuen ist Antonia Hagen, die schon unterwegs Richtung Kanada war. Die 22-Jährige hatte am Ulmer Kepler-Gymnasium Abitur gemacht, hat an der Universität Tübingen schon empirische Bildungsforschung und pädagogische Psychologie studiert und wird nun mithilfe des Stipendiums ihre Hochschulausbildung an der Carleton University in Ottawa fortsetzen.

