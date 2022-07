"Eine Ehre, dabei sein zu dürfen": Wie wird man Fischerstecher in Ulm?

Lokal Alle vier Jahre wieder duellieren sich zwischen Ulm und Neu-Ulm junge Männer mit langen Speeren auf der Donau. Warum tut man sich das an? Ein Fischerstecher erzählt.

Seit über 500 Jahren gibt es diese Tradition, die nach fünf Jahren Pause – eigentlich sind es immer vier – nun wieder stattfindet. Fischerstecher wird man nicht per Bewerbung, man wird als einer geboren. So wie Lukas Meier, der zu den Auserwählten, den Räsen gehört.