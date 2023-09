Ulm/Neu-Ulm

vor 16 Min.

Eine Nacht, zwei Städte, 133 Aufführungen: Das war die Kulturnacht

Die Kulturnacht in Ulm/Neu-Ulm bot auch Exotisches. Etwa einen Löwentanz im Chinese Kuoshu Institute in der Neu-Ulmer Dieselstraße-

Plus Die Qual der Wahl hatten die Besucherinnen und Besucher der Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm: 133 ganz unterschiedliche Angebote wetteiferten um Aufmerksamkeit.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Viele Menschen waren am angenehm temperierten Abend vor allem in den Innenstädten von Ulm und Neu-Ulm mit den orangefarbenen Bändchen der Kulturnacht am Arm unterwegs, bei prächtigem Wetter schon ab dem späteren Nachmittag, weil die ersten Aktionen bereits um 15 und um 16 Uhr starteten. Einen überraschenden Ansturm erlebte das Theater Ulm.

Münsterplatz und Ulms Gassen waren voll - viel Neues und Attraktives konnte man aber gerade auch mit den entfernteren Angeboten erleben. Wer kennt schon die Geschichte, die Symbolik und den Ablauf des chinesischen Löwentanzes? Im Chinese Kuoshu Institute in der Neu-Ulmer Dieselstraße konnte man sich das alles zu Klängen von Gong, Trommel und Schellen zeigen und erklären lassen: dass die Löwen mit den mehreren Kilo schweren Köpfen deshalb so reizend wirken, weil der Vordermann (oder die Vorderfrau) mittels Seilen Augen, Ohren und Maul der Tiere bewegen, und dass die zweite Person im Rücken und Hinterende des glitzernden Tieres nicht nur für die Schwanzbewegungen, sondern auch fürs sichtbare Atmen des Wesens sorgen muss, das traditionell bei Anfängen und Übergängen im Leben böse Geister vertreiben und Glück bringen soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen