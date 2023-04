Ulm/Neu-Ulm

18:00 Uhr

Pilatus beim Lebendigen Kreuzweg: Wie ist es, Jesus zum Tode zu verurteilen?

Plus Giovanni Di Gregorio spielt den Pilatus beim lebendigen Kreuzweg durch Ulm und Neu-Ulm. Wie fühlt es sich als Christ an, Jesus jedes Jahr zum Tode zu verurteilen?

Von Florian Lang

Der Glaube spielt seit jeher eine große Rolle im Leben von Giovanni Di Gregorio. Die Bibel und deren Inhalte, sagt er, hätten ihn schon von klein auf fasziniert und danach nie mehr losgelassen. Wenn er darüber spricht, fokussiert sich sein freundlicher Blick und redet er so schnell und so voller Überzeugung, dass sich seine Stimme in manchen Momenten zu überschlagen droht. Di Gregorio ist im Umgang höflich, eher zurückhaltend und ruhig, und nur mit viel Mühe gelingt es, sich ihn als den Mann vorzustellen, als den ihn die meisten Menschen in Ulm und Neu-Ulm wohl besser kennen dürften. Seit die italienische katholische Missionsgemeinde Neu-Ulm den lebendigen Kreuzweg in Ulm und Neu-Ulm veranstaltet, spielt Di Gregorio den Pontius Pilatus, den römischen Statthalter, der Jesus Christus zum Tod am Kreuze verurteilt hat.

Kirchengemeinde ist der Mittelpunkt von Di Gregorios Leben

Geboren wurde er 1960 in Ulm, seine Eltern waren zwei Jahre zuvor aus Italien eingewandert. Sein ganzes Leben hat er seitdem hier verbracht, und obwohl er sich als Italiener sieht, ist Ulm seine Heimat. Der 63-Jährige war Ministrant und später lange Zeit Dirigent des italienischen Kirchenchors. Die aktive Teilnahme in der Kirchengemeinde war für ihn schon immer eine Selbstverständlichkeit. "Der Glaube bedeutet für mich die Hoffnung auf ein neues Leben, das nach meinem irdischen Dasein stattfinden wird. Daran glaube ich, daran glaubt meine Familie, und daran zweifeln wir für keine Sekunde", beschreibt er sein Verhältnis zur Religion. Laut Di Gregorio war zudem der ehemalige Pfarrer der italienischen katholischen Missionsgemeinde in Neu-Ulm, der im Jahr 2021 verstorbene Don Guiseppe Gilberti, maßgeblich an seiner tiefen Verwurzelung in der Gemeinde beteiligt. Fast ehrfürchtig erzählt Di Gregorio, wie Gilberti den Zusammenhalt und das Engagement in der italienischen Gemeinde zeit seines Lebens gefördert und entwickelt habe.

