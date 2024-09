Einstein-Marathon 2024: Zwischen sportlichen Höchstleistungen und anstrengenden Debüts

Auch wenn sich das Ulmer Messegelände am Sonntagmorgen allmählich mit tausenden Menschen füllt, die gleich am 20. Einstein-Marathon teilnehmen werden, lassen einen die knappen sechs Grad Außentemperatur doch ein wenig frieren. Umso wichtiger ist an diesem Morgen deshalb das Aufwärmen: Die einen laufen, die anderen springen, manche dehnen sich. So auch Kai Schöbel aus Göppingen und Ardita Kamberi aus Ulm, die sich beim diesjährigen Beurer-Halbmarathon zum ersten Mal an den 21 Kilometern versuchen wollen. Schaffen es die beiden ins Ziel? Und wenn ja, in welcher Verfassung?

Sophia Krotter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Einstein-Marathon Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Halbmarathon Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis