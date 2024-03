"Engagier Dich-Woche" in Ulm und Neu-Ulm: Das ist 2024 geboten

Vom Waldputzen bis zur Mithilfe im Haus der Nachhaltigkeit in Neu-Ulm. Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Dem widmet sich die "Engagier Dich-Woche".

50 Möglichkeiten des Engagements stellt die „Engagier Dich-Woche" ab 15. März vor. An einem Tag fährt sogar ein Bus fünf potenzielle Engagement-Stationen ab.

Das Büro „Engagiert in Ulm“ hat seinen Sitz in der Ulmer Radgasse 8. Dort können sich Freiwillige, die das jeweils zu ihnen passende ehrenamtliche Engagement suchen, ebenso beraten lassen wie Organisationen, die Ehrenamtliche suchen, oder die wissen möchten, wie man Ehrenamtliche klug einbindet.

„Engagier Dich-Woche“ in Ulm

Dazu arbeitet das Büro auch mit Ideenschmieden zusammen. Im zweijährigen Wechsel bietet das Büro die Ehrenamtsmesse und die „Engagier Dich-Woche“ an. Ehrenamtliches Engagement, sagt die hauptamtliche Mitarbeiterin Larissa Heusohn, ist ein ideales Mittel gegen Einsamkeit – für neu in Ulm angekommene Studenten und Studentinnen ebenso wie beispielsweise für Senioren, die plötzlich mehr Zeit zur Verfügung haben. Aber auch in Vollzeit tätige Menschen haben oft Lust, über den Tellerrand hinauszuschauen und Dinge zu tun, die mit ihrem Arbeitsbereich so gar nichts zu tun haben - wobei der Trend aktuell eher zum kurzzeitigen ehrenamtlichen Engagement geht.

Mitarbeit im Haus der Nachhaltigkeit in Neu-Ulm

Die diesjährige "Engagier Dich-Woche" vom 15. bis 22. März bietet ein Programm aus 50 Angeboten an unterschiedlichen Tagen, das eine enorme Vielfalt aufweist, verschiedene Stadtteile abdeckt und eine große Bandbreite Interessierter ansprechen dürfte. Mit dabei ist zum Beispiel das Haus der Pflege in Wiblingen, das DRK-Café Alma in Wiblingen, die Aidshilfe, das Hospiz und ein Angebot der EBU zur Frühlingsputzete in Ulm am 15. März und das Haus der Nachhaltigkeit in Neu-Ulm, dem ehemaligen Sport-Sohn.

Lesepate sein oder Wissen über grünen Wasserstoff weitergeben, Senioren des Clarissenhofes in den Gottesdienst begleiten, den Wald bei Grimmelfingen von Müll befreien – am 22. März – oder gar mitwirken bei der Gestaltung einer UNESCO-Welterbestätte, dem Steinzeitdorf Ehrenstein? Am 16. März gibt es beim Malteser Hilfsdienst einen Einblick in den Eignungstest für die Besuchshundeausbildung mit dem eigenen Hund. Unterschiedlicher könnten die 50 Angebote kaum sein.

Ein Bus für das Ehrenamt

Ein spezielles Angebot dieser "Engagier Dich-Woche" ist der "Engagier Dich-Bus". 20 Interessierte können damit am Vormittag des 16. März ab 9.30 Uhr fünf verschiedene Einrichtungen abfahren, in denen jeweils Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements vorgestellt werden. Pro Einrichtung sind jeweils etwa 30 Minuten vorgesehen.

Der Bus startet bei der Caritas, wo man über Themen wie die youngcaritas oder über die Unterstützung von Menschen erfahren kann, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, und fährt dann über das Regionale Ausbildungszentrum (RAZ) der Stiftung Liebenau zum Hermannsgarten, wo der BUND vorstellt, wie man dem Naturschutz durch Baumpflege und das Schaffen ökologischer Nischen für Vögel und Amphibien helfen kann. Weiter geht es zur Diakonie in der Römerstraße und am Ende zum Canapé Café in der Weststadt. Anmeldung ist erforderlich. Wenn sich mehr als 20 Personen anmelden, wird ein zweiter Bus um zehn Uhr starten.

Das Engagiert in Ulm-Büro berät aber auch zu Ehrenamtsangeboten, die in dieser Themenwoche nicht enthalten sind, wie zum Beispiel zum Kältebus oder dem Tafelladen. Das komplette Programm der 50 Angebote, bei denen teilweise eine Anmeldung erforderlich ist, gibt es online unter www.engagiert-in-ulm.de oder als Booklet, das im Büro in der Radgasse aufliegt. Am 19. März ab 18 Uhr geht ein Abend im Büro auf Fragen um das umfangreiche Thema „Freiwillig engagiert – aber wie und wo?“ ein. Dabei werden die Mitarbeiterinnen des Büros auch auf die persönlichen Interessen und Fähigkeiten der Interessenten eingehen.