Er hatte nur vier Euro: 32-Jähriger will sich Taxifahrt erschleichen

Er wollte von Ulm nach Neu-Ulm, konnte die Taxifahrt aber nicht bezahlen: Jetzt hat ein Mann Ärger mit der Polizei.

Ein 32-Jähriger hat sich in der Nacht zum Freitag in Neu-Ulm eine Taxifahrt erschleichen wollen. Wie die Polizei mitteilt, soll er sich zunächst am Bahnhof in Ulm ein Taxi genommen haben und ließ sich damit nach Neu-Ulm fahren. Nach einer Zwischenstation ließ er sich daraufhin weiter zum Bahnhof nach Neu-Ulm fahren.

Dort gab er dem Taxifahrer gegenüber dann an, nur vier Euro bei sich zu haben. Den Fahrtpreis von 30 Euro konnte er damit nicht begleichen. Auch war es ihm nicht möglich Geld zur Bezahlung der Fahrt beizubringen. Gegen den Fahrgast leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Beförderungserschleichung ein. (AZ)