Ulm/Neu-Ulm

06:00 Uhr

Er will nicht aufhören: Mit 95 gründet Pius Scherr eine neue Firma

Plus Als er das Ruhestandsalter erreichte, hat Pius Scherr einfach weiter gemacht. Zum Glück, denn es brachte Ulm wegweisende Bauten. Er ist jetzt 95 und schmiedet weitere Pläne.

Von Thomas Vogel

Noch immer ist Pius Scherr täglich in seinem Büro in der Neu-Ulmer Edison-Allee anzutreffen. Nun gut, er lässt sich mittlerweile morgens etwas mehr freie Zeit und gönnt sich eine längere Mittagspause als früher. Dafür kann es mal etwas länger in den Abend gehen. Dass er auch am Wochenende dort erscheint, hat er beibehalten. Täglich meint täglich.

An den Wänden hängen große Pläne, „die habe ich freihändig gezeichnet“, sagt Scherr nicht ohne Stolz. Er habe sein Fach von der Pike auf gelernt, ist mit der Anmerkung gemeint. Tatsächlich hatte er in den 1950er Jahren für kurze Zeit in einem Ulmer Büro als Bauzeichner gearbeitet. Außerdem hat er das Zimmermannshandwerk erlernt, später dann in Stuttgart studiert, erst Architektur und das Bauingenieurswesen, dann „noch einen Packen drauf gelegt“: Städte- und Wasserbau.

