Erneut heftiges Unwetter im Raum Neu-Ulm: Hagel richtet Schaden an

Ein erneut heftiges Unwetter mit tischtennisballgroßen Hagelkörnern hat im Raum Neu-Ulm Schaden angerichtet. Ein Verein muss jetzt sein Sommerfest absagen.

Es hört nicht auf: Bereits in der Nacht zum Mittwoch hat ein heftiges Unwetter im Raum Ulm sowie im Kreis Neu-Ulm schwere Schäden angerichtet. Blitzeinschläge sorgten für Brände, umgestürzte Bäume führten zu Unfällen und gesperrten Straßen. Am Mittwochabend (12.7.23) zog erneut ein Unwetter über die Region rund um Ulm vorüber. Ein Hagelschauer verwandelte vereinzelte Gebiete in Schneelandschaften. Und das Mitte Juli. Doch die teils tischtennisballgroßen Hagelkörner hatten auch schwerwiegende Folgen.

Im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl wurden zum Beispiel Oberlichter an der Seehalle sowie an der Gaststätte "Brunis Seestuben" zerstört. Der Flur zum Restaurant stand kurzzeitig unter Wasser. Zum Glück gilt der ortsansässige Spengler Franke zur Stammkundschaft. Kurzerhand rückte der Sohn des Firmenchef aus, um die zerstörten Luken im Dach zumindest provisorisch zu flicken.

23 Bilder Erneut heftiges Unwetter mit Hagelschauer: Fotos zeigen Ausma0 der Schäden Foto: Alexander Kaya

Dach nach Hagelschauer zerstört: Kleingartenverein Pfuhl muss Sommerfest absagen

Der Kleingartenverein Pfuhl muss aufgrund der Sturmschäden sein fürs Wochenende geplante Eile-Sommerfest absagen. Bilder, die unsere Redaktion erreichten, zeigen das komplett zerstörte Wellplattendach der Vereinsgaststätte "Eile-Stüble". Auch Lampenschirme gingen zu Bruch.

Bei Facebook berichten Nutzerinnen und Nutzer zudem von Sturmschäden in Ulm-Böfingen. Veröffentlichte Bilder zeigen mehrere umgestürzte Bäume beziehungsweise abgeknickter Äste, auch entlang der Straßenbahnlinie. Es sollen bis zu 100 sein. Ein Ast war im Julius-Weber-Weg auf ein Auto gestürzt. Die Feuerwehr war mit der Drehleiter in der Uferstraße im Einsatz, die daraufhin gesperrt werden musste. Vom Hagelschauer betroffen waren den Kommentaren nach aber auch wieder einmal die Orte Elchingen und Senden. Zahlreiche Straßen waren von Blättern übersäht. Es kam zu Überschwemmungen.

Elchingen und Senden erst kürzlich schon einmal von Hagelschauer betroffen

Tischtennisballgroßen Hagel hatte es vor drei Wochen, am Abend des 22. Juni, im Raum Elchingen schon einmal gegeben. Die Feuerwehr musste ausrücken. Anfang Mai hatte den Landkreis Neu-Ulm ein weiterer gewaltiger Hagelschauer getroffen. Damals fielen vor allem in und rund um Senden tischtennisballgroße Hagelkörner vom Himmel. Senden hat es an diesem Mittwoch wohl wieder erwischt. Dort war mancher offenbar gerade mit Aufräumen der Schäden der Nacht zuvor fertig, als das nächste Unwetter kam.

Im Netz veröffentlichte Videos zeigen "neue Flüsse" in Ulm. Laut "Kachelmannwetter" zog Ulm eine sogenannte "Superzelle" hinweg. Folgen dürfte der Hagelschauer auch für die Landwirtschaft im Raum Neu-Ulm haben. Auf zahlreichen Feldern ist der Mais und das Getreide zerstört worden.

Meteorologen hatten zuvor auch für Mittwoch noch einmal vor dem Risiko von neuen Gewittern gewarnt. In den kommenden Tagen soll sich das Wetter dann zunächst beruhigen. Der Deutsche Wetterdienst kündigte bis zum Wochenende sommerliches Wetter mit einzelnen Schauern und Temperaturen um die 30 Grad an - und damit steigt auch wieder das Gewitterrisiko. (mit dpa)