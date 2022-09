Erneuter Einbruch in Wertstoffhof, dieses Mal in Ulm-Wiblingen

Wieder haben es Einbrecher auf einen Wertstoffhof in der Region abgesehen. Dieses Mal schlugen sie in Ulm-Wiblingen zu. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Erneut ist in der Region Ulm/ Neu-Ulm in einen Wertstoffhof eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, stahlen Unbekannte von Sonntag auf Montag Kabel und Elektrogeräte in Ulm-Wiblingen. In den Nachtstunden gelangten Unbekannte auf das Gelände am Wiblinger Ring. Auf dem dortigen Wertstoffhof hebelten sie einen Container auf. Aus diesem klauten sie Elektrokabel und Geräte. Mit der Beute verschwanden sie unerkannt. Die Polizei Ulm ermittelt nun nach den Tätern.

Vor drei Wochen war in den Neu-Ulmer Wertstoffhof in der Breitenhofstraße eingebrochen worden. Wie die Neu-Ulmer Stadtverwaltung damals mitteilte, wurden hierbei die Verwaltungsräumlichkeiten verwüstet und das vorhandene Kassensystem sowie ein Tresor gestohlen. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 1500 Euro beziffert, darüber hinaus wurde Bargeld in Höhe von rund 3000 Euro gestohlen. Aufgrund des Einbruchs war zwischenzeitlich Sperrmüllanlieferung nicht möglich. (AZ/krom)

Lesen Sie dazu auch