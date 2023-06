Ulm/Neu-Ulm

Ersatzneubau der Gänstorbrücke soll kurz nach Schwörmontag beginnen

Plus Mitte 2027 soll die neue Donaubrücke zwischen Ulm und Neu-Ulm fertig sein, noch einmal gibt es kleine Veränderungen. Bleibt es bei den geplanten Kosten?

Im Herbst sollen Baufirmen damit beginnen, Pfeiler in der Donau zu errichten, ein Jahr später wird laut Plan die westliche Hälfte der Gänstorbrücke abgerissen. Bis Ende 2025 soll sie neu errichtet worden sein. Anschließend geht es auf die gleiche Art mit der östlichen Hälfte weiter. Läuft alles wie vorgesehen, ist die neue Verbindung zwischen Ulm und Neu-Ulm Mitte 2027 fertig. Den entsprechenden Beschluss haben der Neu-Ulmer Stadtrat und der Ulmer Gemeinderat in einer gemeinsamen Sitzung am Freitag einstimmig gefasst.

Ein erster wichtiger Schritt steht schon kurz nach dem Schwörmontag an. Dann werden die Hilfsstützen errichtet. Sie sollen das Bestandsbauwerk stützen, werden aber auch für den Bau der neuen Brücke gebraucht. Den Neubau selbst werden Bohrpfähle tragen, mit deren Hilfe die Last auf tiefer liegende Gesteinsschichten abgeleitet wird. Der Überbau der Brücke besteht aus fünf Stahlbausegmenten. Vier werden mit einem Kran auf die Widerlagerstummel an beiden Ufern und auf die beiden Flusspfeiler in der Donau gelegt. Das letzte Segment, das die Mitte der Brücke bildet, wird über die Donau angefahren und eingehoben. Dann wird erst der Überbau verschlossert und verschweißt und anschließend die Fahrbahn betoniert, bevor finale Arbeiten folgen: Abdichtung, Asphaltdecke, Kappen und Geländer. Damit der Verkehr aufrechterhalten werden kann, geschieht alles zweimal. Zunächst auf der westlichen Seite, die in schlechterem Zustand ist, und danach im Osten, also flussabwärts. Zeitgleich mit dem Abschluss der Arbeiten auf der zweiten Hälfte sollen Grünanlagen, Straßenbereiche sowie Geh- und Radwege fertiggestellt werden.

