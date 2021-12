Ulm/Neu-Ulm

vor 35 Min.

Erste Bilanz der Polizei: Schnee sorgt für Unfälle mit Verletzten und B10-Sperrung

Ein Lkw blockierte die B10 in Neu-Ulm.

Plus In der Region kam es durch den vielen Schnee zu zahlreichen Unfällen. Der Landkreis Neu-Ulm dürfte schwerer betroffen gewesen sein. Eine vorläufige Bilanz der Ereignisse.

Von Thomas Heckmann und Michael Kroha

Anhaltender Schneefall und gefrierender Regen haben in der Region rund um Ulm und Neu-Ulm für zahlreiche Unfälle und Verkehrsbehinderungen gesorgt. Dabei waren auch Verletzte zu beklagen. Zeitweise musste die B10 in Neu-Ulm voll gesperrt werden. Das genaue Ausmaß der Vorfälle war der Polizei am Abend noch nicht bekannt. Daher ist nur eine vorläufige Bilanz der Ereignisse möglich. Der Landkreis Neu-Ulm aber dürfte schwerer betroffen gewesen sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen