Ulm/Neu-Ulm

vor 33 Min.

"Erwartungshaltung ist grenzenlos": Wozu der neue KI-Campus dienen soll

Großer Andrang beim Richtfest des neuen KI-Campus am Ulmer Eselsberg. 6,1 Million Euro hat Ulm und das Land Baden-Württemberg in die Hand genommen, um künstliche Intelligenz in der Wirtschaftslandschaft zu fördern.

Plus Zum Richtfest für den "Künstliche Intelligenz Campus Ulm" (KICU) kommen Unternehmer aus der ganzen Region. Ernsthafte Interessenten wohl schon stehen bereit.

Von Philipp Scheuerl

KI zieht an: Aus allen Richtungen kommen die Menschen der Wissenschaftsstadt am Dienstagmorgen zum Richtfest des neuen Campus für Künstliche Intelligenz (KICU) angereist. Dort bietet sich diese analoge Szene: Vier Zimmermänner stehen mit prall gefüllten Weingläsern auf dem Gerüst, zu ihren Füßen sind über hundert Zuschauerinnen und Zuschauer versammelt. Einer von ihnen ruft einen Richtspruch herab, in dem es da heißt: "Schon bald wird hier die künstliche Intelligenz gelehrt, damit wir auch in Krisenzeiten verschont sind, von den großen Pleiten." Danach werden die Weingläser zerschmettert – und das Begrüßen, das Netzwerken, das Fragenstellen im Publikum beginnt. Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher ( SPD) spricht bei seinem ersten Richtfest von einem richtungsweisenden Zukunftsprojekt. "Die Erwartungshaltung ist grenzenlos".

"Wir hatten schon früh erkennt, wie bald die Wirtschaft angespannt. Und planten deshalb sehr genau zu Forschungszwecken den neuen Bau", verkündigte ein Zimmermann beim Richtfest. Foto: Philipp Scheuerl

Der Ort, an dem künstliche und menschliche Intelligenz verschmilzt

Doch was genau soll in diesem Haus für Künstliche Intelligenz (KI) passieren? Wie soll es der Wirtschaft dienen? Ansbacher erzählt bei seiner Rede eine Anekdote. Erst am Morgen habe er einen 70-Jährigen getroffen. Der wollte von ihm wissen: "Wohin gehen Sie?" Ansbacher erzählte ihm von dem Richtfest am Eselsberg. Der Rentner antwortete ihm: "Also das mit der künstlichen Intelligenz ist ja gut und recht, aber man sollte sich auch um die menschliche Intelligenz kümmern!" Gelächter im Publikum. Martin Ansbacher sagt: "Das stimmt! Aber hier geht es darum, beides zu verbinden, die menschliche und die künstliche Intelligenz." Sein Vorgänger Gunter Czisch (CDU) hat den Weg für das 6,1-Million-Euro-Projekt geebnet, das vom Land Baden-Württemberg mit einer dicken Summe gefördert wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen