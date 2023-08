Ulm/Neu-Ulm

vor 33 Min.

Exil-Iraner aus Neu-Ulm sucht nach dem Grab seiner gefolterten Schwester

Plus Am Samstag erinnern Bilder in Ulm an politische Gefangene, die im Iran gefoltert und getötet wurde. Das sind ihre Forderungen an die deutsche Politik.

Von Sebastian Mayr

Milad Darwish sehnt sich nach seiner Familie, nach seinem Olivenland. "Ich will meine Heimat in Freiheit sehen", sagt der Iraner. In dem Land hat er als Journalist und Gewerkschafter gearbeitet, dort ist er zum Tode verurteilt worden. Der Richter, so erzählt es Darwish, war Ebrahim Raisi. Heute ist Raisi Präsident des Landes, das Andersdenkende und vor allem Frauen brutal unterdrückt. Milad Darwishs Schwester Lian ist in einem Gefängnis gefoltert und getötet worden. An sie und andere Opfer des Regimes wollen Darwish und andere geflohene Landsleute am Samstag in Ulm erinnern.

Die Demonstration, die um 15 Uhr auf dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz beginnt und bis 17 Uhr dauern wird, soll an "grablose politische Gefangene" erinnern. Von einem Menschen aus dem Gefängnis hätten seine Eltern erfahren, dass sie nicht mehr nach der verschwundenen Tochter suchen sollen – weil sie tot ist. So schildert es Darwish, der heute in Neu-Ulm lebt. Er und seine Verwandten möchten wissen, wo die Frau begraben worden ist. Bei anderen Toten ist das Grab bekannt: 1988 sind in Teheran viele Hundert Gefangene hingerichtet worden. Genaue Zahlen sind unbekannt, Amnesty International zählt auch in diesem Fall Ebrahim Raisi zu den Verantwortlichen.

