Fehler bei der Abrechnung: Gebühren der Stadtwerke werden zum doppelten Horror

Plus Die horrenden Energiekosten bringen viele Verbraucher ohnehin schon in Nöte. Nun sorgt eine Rechnungspanne bei den SWU für zusätzlichen Frust.

"Das tut uns leid!", steht entschuldigend in den Anschreiben, die dieser Tage von den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm (SWU) verschickt wurden. Der Grund: es sei "pandemiebedingt" zu Rückständen in der Rechnungsprüfung gekommen. Die Folge: Rechnungen aus bis zu zwei Jahren wurden zusammengenommen und summieren sich nun teilweise auf über 6000 Euro.