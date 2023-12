Prozess um Magier Florian Zimmer: Haftbefehl für "besten Manager der Welt"

Plus Das Amtsgericht München hat gegen den Eventmanager Michael Ecker Haftbefehl erlassen. Der angeblich stinkreiche Mann kommt damit in Erklärungsnot.

Er trat immer großspurig auf und nennt sich selber den "besten Manager der Welt: Michael Ecker. Jetzt ist der Eventmanager offenbar auf dem Boden der Tatsachen angekommen.

Wie der Anwalt des Magiers Florian Zimmer, der mit Michael Ecker seit Jahren im Clinch liegt, schriftlich mitteilt, habe das Amtsgericht München Haftbefehl gegen Ecker erlassen. Der Grund: Ecker habe 2100 Euro Prozesskosten nicht zahlen können. Der Mann, der am Telefon damit angab, dass er gerade auf sein 130.000-Euro-Bad in bester Münchner Lage blickt, während der 54-Jährige zeitgleich seinen Gärtner durch das Fenster beobachtet.