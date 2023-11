Grüne sehen neue Chance für Linie 3 von Ulm nach Ludwigsfeld

Die Fraktionen der Grünen im Ulmer Gemeinderat und im Neu-Ulmer Stadtrat machen sich stark für eine neue Straßenbahnlinie. Was sie hoffen lässt.

Zuletzt waren Vorstöße nach mehr Tramverkehr erfolglos. Bisherige Impulse wurden stets damit beantwortet, dass alle mögliche Streckenführungsvarianten vom Bund nicht förderfähig waren, da sie zu wenig Fahrgastaufkommen erwarten ließen. In der Zwischenzeit haben sich jedoch die Förderkriterien des Bundes für Straßenbahnen geändert. Die neue "Standardisierte Bewertung des Bundesministeriums für Verkehr" lässt die Grünen in Ulm und Neu-Ulm hoffen.

Linie 3 von Ulm bis nach Neu-Ulm/Ludwigsfeld gefordert

"Straßenbahnen haben hierbei eine herausgehobene Stellung, da sie mehr Personen transportieren können und gleichzeitig für Fahrgäste attraktiver und angenehmer sind", teilt die Fraktion der Grünen im Ulmer Gemeinderat in einem Antrag mit. Der Bau der Linie 2 sei daher wichtig und richtig gewesen, doch solle die Doppelstadt hier nicht Halt machen, sondern müsse die Straßenbahnlinie 3 ins Auge fassen.

Die Grünen beauftrage die Ulmer Stadtverwaltung nun schriftlich, eine Streckenführung für die Straßenbahnlinie 3 zu finden, welche die Förderkriterien des Bundes erfüllt. Und diese mit Nachdruck zu planen und umzusetzen. Besonders aussichtsreich scheine dabei eine Strecke von Ulm bis nach Neu-Ulm/Ludwigsfeld zu sein.

Die Neu-Ulmer Grünen machen sich ebenfalls für eine Tram stark

Die Fraktion der Grünen im Neu-Ulmer Stadtrat stellte einen in Teilen wortgleichen Antrag an Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU). "Trotz der Übernahme der Aufgabenträgerschaft des ÖPNV und einer Neustrukturierung der Buslinien nach Ludwigsfeld, sehen wir nach wie vor eine Straßenbahnlinie als sinnvolle Ergänzung zu den beschlossenen Linienführungen der Busse für einen leistungsstarken ÖPNV", heißt es darin außerdem.

Die Grünen auf beiden Seiten der Donau fordern Informationen darüber, wie die Straßenbahnlinie in das bestehende Netz integriert und wie Halte am Ulmer Hauptbahnhof und am Busbahnhof in Neu-Ulm (ZUP) realisiert werden können. Die Ulmer Fraktion wünscht zudem Erläuterungen der Pläne, welche bauliche Maßnahmen notwendig sein werden, um die Leistungsfähigkeit der Haltestelle Ehinger Tor an den erhöhten Bedarf anzupassen, der mit der Linie 3 kommen wird. Dabei ist eine konkrete Fragestellung der Fraktion, ob im Rahmen der Landesgartenschau-Umbauten ein drittes und viertes Gleis für die Straßenbahnen sowie eine Wendeschleife berücksichtigt werden. (AZ)