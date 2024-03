Frauen aus der Region kämpfen in Afrika gegen Genitalverstümmelung

Der Verein Support Ulm/Neu-Ulm will die medizinische Versorgung in armen Ländern verbessern. Vor dem Drama Genitalverstümmelung machen die Helfer nicht Halt.

Es ist eine enorm hohe Zahl von Opfern, die die Ärztin Christine Bauer auch hierzulande vermutet: Etwa hunderttausend Frauen und Mädchen, an denen eine Genitalverstümmelung durchgeführt wurde, leben in Deutschland. Aus Ulm/ Neu-Ulm kommt Hilfe.

Der Verein Support Ulm/Neu-Ulm engagiert sich in Kenia mit Geld und Hilfe vor Ort für ein Förderprojekt, das bedrohte Mädchen schützen will. Zwei Frauen, die im Verein engagiert sind und die in ihrem Urlaub regelmäßig in Medical Camps und im Rescue Center im Süden Kenias arbeiten, kommen aus der Region Ulm/Neu-Ulm.

Netzwerk von Support Ulm/Neu-Ulm gegen Genitalverstümmelung

Die in Ulm geborene Medizinerin Christine Bauer ist Kinderärztin in München, ihre Schwester Heidi Gaissmaier ist Heilpraktikerin in Neu-Ulm. Zufall war es, dass Christine Bauer die Münchner Gynäkologin Eiman Tahir kennenlernte, die in ganz Süddeutschland von weiblicher Genitalverstümmelung betroffene Frauen und Mädchen versorgt, die oftmals traumatisiert sind.





Das Divinity Rescue Center wird nun eine Krankenstation mit sechs Betten und einem Entbindungsraum erhalten. Foto: Support Ulm/neu-ulm

Etwa ein Viertel der Mädchen, die beschnitten werden, überlebt die meist mit Rasierklingen oder Glasscherben durchgeführte Tortur nicht. Der Kontakt mit der Münchner Expertin, die täglich Frauen und Mädchen behandelt, die unter schweren psychischen und physischen Problemen wie Inkontinenz und Fisteln als Folgen der uralten Tradition leiden, löste in Christine Bauer etwas aus: Sie wollte sich engagieren, um dazu beizutragen, dass weniger Mädchen Opfer dieser brutalen Tradition werden, die – wie Experten und Expertinnen längst analysiert haben – vor allem männlichem Machtanspruch dient.

Genitalbeschneidung ist in Deutschland als Asylgrund anerkannt

Denn während in vielen afrikanischen Gesellschaften Männer ihre Sexualität gesellschaftlich geachtet ausleben dürfen, soll die Genitalverstümmelung verheirateten Frauen ihre Lust nehmen. Nur mit Aufklärung und Bildung kann man hier kleine Schritte gegen Vorurteile erreichen, hat Christine Bauer in einem Medical Camp erlebt. „Diese Männer sagen, dass unbeschnittene Frauen faul seien. Ich habe ihnen geantwortet: Wir arbeiten hier den ganzen Tag, um eure Leute zu versorgen.“ Über 90 Prozent der Mädchen und Frauen des Stammes der Massai zum Beispiel, die in Kenia und in Tansania leben, sind beschnitten.

Genitalbeschneidung ist inzwischen in Deutschland als Asylgrund anerkannt. Aber den betroffenen Frauen und Mädchen, die eigentlich in ihrer Heimat bleiben wollen, ist mehr geholfen mit dem Kampf gegen die fatale Tradition vor Ort. „Wir wollen mit unserem Engagement Fluchtursachen bekämpfen.“





Eine 15-Jährige, die im Alter von 10 Jahren einer Genitalverstümmelung unterzogen wurde, hält ein Kind auf dem Arm. Foto: Quinn Neely

2014 startete das Divinity Rescue Center in Amboseli in der Nähe des gleichnamigen Nationalparks in Kenia, ein inzwischen von der Regierung in Kenia anerkanntes offizielles Schutzhaus, das an eine Schule angeschlossen ist, und das die beiden Frauen gemeinsam mit der Divinity Foundation und finanziell unterstützt von Support Ulm/Neu-Ulm aufgebaut haben. In Kenia ist Genitalverstümmelung offiziell verboten, findet aber im Geheimen statt; im benachbarten Tansania gibt es kein Verbot.

„Da wird eine Rasierklinge für zwölf Mädchen verwendet“, schildert Bauer. Im Schutzhaus finden Mädchen zwischen etwa sechs und 16 Jahren Schutz bis zur Volljährigkeit, die von zu Hause fortgelaufen sind oder von der Polizei gebracht werden, weil sie vor der Genitalverstümmelung fliehen. Die Familien verstoßen diese Töchter meist. Bildung und Aufklärung, sagt Christine Bauer, seien die einzigen Schlüssel, Mädchen und Jugendliche vor einem solchen Schicksal zu bewahren. So gibt es zum Beispiel unter jüngeren Massai-Männern eine Gruppe, die sich entschieden für ein Ende der fatalen und oft lebensbedrohlichen Praxis aussprechen und eine Suche nach anderen Initiationsriten fordern.

Das Divinity Rescue Center wird nun eine Krankenstation mit sechs Betten und einem Entbindungsraum erhalten. Das im Bau befindliche Projekt wird durch Support Ulm/Neu-Ulm mit finanziellen Mitteln gefördert - bislang mit rund 20.000 Euro. Wer dem Verein helfen will, bekommt hier Infos.