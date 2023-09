Fridays for Future demonstriert in Ulm: Hoch die Hände für den Klimastreik

Unter dem Motto "#endfossilfuels" kam eine Hundertschaft der Klimaschutzbewegung Fridays for Future auf dem Ulmer Marktplatz zusammen.

Ein wenig kleiner als in der Vergangenheit fiel die Ulm/Neu-Ulmer Ausgabe des "weltweiten Klimastreik" der Klimaschutzbewegung Fridays for Future aus. Mehrere hundert Menschen versammelten sich dennoch auf dem Ulmer Marktplatz, um für das zügige Aus für die fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas zu demonstrieren. Geplant war ein Demonstrationszug durch die Ulmer und Neu-Ulmer Innenstadt.

Unter dem Motto "#endfossilfuels" kamen Hunderte zusammen um auf das "Versagen der Bundesregierung im Klimaschutz" aufmerksam zu machen. Foto: Oliver Helmstädter

Dafür kämpfen Fridays for Future in Ulm

"In Zeiten, in denen Extremwetterereignisse zum Alltag werden und die Bedrohung unserer Lebensgrundlage längst Realität geworden ist, ist es völlig unverantwortlich, nicht zu handeln. Unsere Bundesregierung handelt Verfassungswidrig.”, erklärt Clara Birner, Mitstreiterin von Fridays for Future Ulm/ Neu-Ulm im Vorfeld der Veranstaltung. “Wir fordern von der Ulmer Kommunalpolitik genauso wie von der Bundesregierung ein sofortiges, drastisches Umdenken." (heo)





Die Beteiligung am Klimastreik der Gruppe Fridays for Future in Ulm war schon mal größer. Foto: Oliver Helmstädter

Die Bühne stand vor dem Museum Ulm. Foto: Oliver Helmstädter