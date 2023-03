Ulm, Neu-Ulm

vor 34 Min.

Fuß im Rasenmäher: Was tun bei Notfällen der Kleinen?

Ein Kurs am Ulmer Bundeswehrkrankenhaus (BWK) soll Rettenden helfen, in Notfällen mit Kindern das Richtige zu tun.

Plus Es kann allerhand Grauenhaftes passieren. Notärzte und Rettungsdienstmitarbeiter müssen in solchen Situationen ruhig und besonnen reagieren, das haben sie am Wochenende in Ulm vertieft geübt.

Von Thomas Heckmann Artikel anhören Shape

Ein Albtraum: wenn das Kind dem Rasenmäher zu nahe kommt und der Fuß durch rotierende Messer schwer verletzt wird. Richtig zu reagieren, kann in solchen Situationen Leben retten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen