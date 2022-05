Ulm/Neu-Ulm

vor 32 Min.

Gäste sind Feuer und Flamme für die Arbeit der Feuerwehren in der Region

Plus In Ulm begeht die Feuerwehr ihr 175-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür. Und in Pfuhl gibt es gleich mehrere Gründe zu feiern.

Von Thomas Heckmann

Die Ulmer Feuerwehr hat dieses Wochenende ihr 175-jähriges Bestehen gefeiert – und im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl gab es einen ganzen Reigen an Anlässen zum Jubeln. Neben zwei neuen Fahrzeugen für die Feuerwehr konnte auch die 40-jährige Partnerschaft mit der österreichischen Feuerwehr Lind ob Velden gefeiert werden.

