Kunst im Raum Ulm: Das gibt es aktuell in den Galerien zu sehen

Plus Vielseitig zeigt sich die Kunstwelt derzeit in Ulm. Ein Streifzug durch drei sehenswerte Ausstellungen.

Kunstfreunde und -freundinnen haben wieder die Möglichkeit, vor allem in Ulm sehenswerte Ausstellungen auch in Galerien zu besuchen. Wir haben drei von ihnen herausgepickt. Zum einen die großartige Ausstellung von Amanda Knapp "Bücher + Türen = dasselbe" bei Pro Arte, dann die spannende Schau "Raum und Emotion" mit Arbeiten von Elena Schoch und Jürgen Cornelius Ernst im Künstlerhaus und schließlich "Abhängig" mit fantasievollen Ölbildern von Claus Schrag im Haus des Landkreises.

"Meine Arbeiten sind teils auf das Wesentliche reduziert, teils humorvoll, spielerisch...", sagt Amanda Knapp, die aus Allmannsweiler im Dreieck Bad Buchau-Saulgau-Bad Schussenried stammt und sich als Bildhauerin bezeichnet, wobei ihre künstlerischen Arbeiten darüber hinausgehen. Man betrachte nur ihre raumfüllende Installation "Schwarzbuch-Waldromantik". Da sind massenweise gleich große, rechteckige Blätter aufgehängt, die schwarz und doch unterschiedlich sind. Aufgelockert wird dieses Ensemble durch schwarz-weiße Blätter mit Worten wie "Würde", "Dauer", "Leben", "Wandel" oder "Risiko". Und durch einen großen roten Punkt. Er soll einen an die Achtsamkeit gegenüber der Natur, der Mitmenschen und sich selbst erinnern. Eine Installation, die spielerisch wirkt, ja, leicht, wenn sich die Blätter bewegen, und doch eine Menge Tiefsinn versprüht. Den entdeckt man auch bei den beiden Holz-Köpfen in der Haupthalle, die den Titel "Zwei Intelligenzen" tragen. Mit einer Querstreifung symbolisiert die Künstlerin einen Menschen, der nicht bequem ist und mit der Längsstreifung beim anderen Kopf einen, der gut funktioniert.