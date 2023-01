Kulinarische Stadtführung: Was eine Gastro-Tour durch Neu-Ulm zu bieten hat

Plus Kulinarische Städteführungen werden immer beliebter. In Ulm haben sie bereits vor Jahren voll eingeschlagen, jetzt ziehen Feinschmecker-Grüppchen auch durch Neu-Ulm.

Wenn Liebe tatsächlich durch den Magen geht, dann wächst die Zuneigung zu Neu-Ulm bei manchen Menschen mit jedem Bissen. Dafür sorgt seit einiger Zeit eine kulinarische Stadtführung. Sie steuert Restaurants, Cafés und Läden an, wo die Teilnehmenden häppchenweise auf den Geschmack kommen können. "Das Angebot in Neu-Ulm wird immer differenzierter und ist deutlich besser als vor ein paar Jahren", sagte Daniel M. Grafberger. Er ist einer der Gastro-Guides, die regelmäßig mit einer kleinen Gruppe durch die Stadt ziehen – und er selbst hat dabei ebenfalls einiges gelernt: "Wenn du ein paar Steine umdrehst, entdeckst du plötzlich Sachen …"