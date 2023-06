Genehmigung für Gänstorbrücken-Neubau liegt vor: So geht es jetzt weiter

Normalerweise wäre ein erheblich zeitaufwändigeres Verfahren notwendig gewesen. Doch dieses Mal ging es für den Gänstorbrücken-Neubau ganz schnell.

Die wasserrechtliche Genehmigung für den Neubau der Gänstorbrücke liegt vor. Wie die Ulmer Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilt, besteht damit nun Baurecht für den Ersatzneubau der Donaubrücke.

Die Nachricht habe im Ulmer wie in Neu-Ulmer Rathaus für große Zufriedenheit gesorgt, denn damit könne der enge Zeitplan, den beide Verwaltungen für den Brückenneubau kalkuliert haben, eingehalten werden. Normalerweise wäre ein erheblich zeitaufwändigeres Planfeststellungsverfahren für den Neubau erforderlich gewesen. "Dieses lange Verfahren konnten wir aber im Vorfeld in Gesprächen mit dem Regierungspräsidium Tübingen und der Regierung von Schwaben deutlich verschlanken und durch die Wasserrechtliche Genehmigung ersetzen, was uns eine Zeitersparnis von rund zehn Monaten gebracht haben dürfte", wird Steve Endel, Leiter der Abteilung Verkehrsinfrastruktur in Ulm, die für die Gänstorbrücke zuständig ist, in der Mitteilung zitiert.

Gänstorbrücken-Neubau zwischen Ulm und Neu-Ulm soll nach Schwörmontag beginnen

Nach Schwörmontag soll die alte Brücke noch mit Hilfsstützen stabilisiert werden, um weiterhin genutzt werden zu können. Außerdem werden diese Stützen für Abbruch und Neubau benötigt. Die Errichtung der Stützen dauert voraussichtlich bis Anfang kommenden Jahres. Parallel soll jetzt die Ausschreibung des Neubaus vorbereitet werden. Ausgeschrieben werden sollen die Bauarbeiten ab Herbst 2023. Geplant ist, Mitte 204 mit dem Neubau der Gänstorbrücke zu beginnen.

Die rund 82 Meter lange Gänstorbrücke ist eine der ersten nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland errichteten Spannbetonbrücken. Sie wurde von Ulrich Finsterwalder entworfen und 1950 in Betrieb genommen. Mitte 2018 waren Rostschäden am Spannstahl der Brücke festgestellt worden. Kurz darauf stellte sich heraus, dass die Brücke nicht reparabel ist und definitiv ersetzt werden muss.

Bis 2027 soll der Neubau fertig sein. Die Kosten, die sich die Städte Ulm und Neu-Ulm je zur Hälfte teilen, betragen nach aktuellen Angaben 40,2 Millionen Euro. Die Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern fördern jeweils rund die Hälfte der Kosten. (AZ)

