Generationentreff Ulm/Neu-Ulm bereitet sich aufs Jubiläum vor

Auf 78 Seiten stellt der Generationentreff Ulm/Neu-Ulm sein Programm für die kommenden Monate vor. Es gibt auch Einblicke ins Vereinsleben.

Mit einer Geburtstagsfeier für die im August geborenen Mitglieder beginnt das Programm des Generationentreffs Ulm/ Neu-Ulm nach der Sommerpause. Im kommenden Jahr steht ein anderer Geburtstag an: Der Generationentreff besteht dann 50 Jahre und will sein Jubiläum gebührend feiern, wie Vorsitzender Dieter Lehmann im aktuellen Programmheft feiern. Mitglieder erhalten das 78 Seiten Heft per Post. Für Interessierte liegt das Programm in den Rathäusern, Parkhäusern, Banken und Sparkassen sowie Apotheken in Ulm und Neu-Ulm aus.

Neben Veranstaltungsankündigungen enthält das Heft Berichte aus dem Vereinsleben und einen Techniktipp von STIC-Kursleiter Guido Ruck. Die Kurse aus dem Bereich Seniorentreff Internet & Computer spielen neben Sprachkursen, Kreativkursen, kulturellen Angeboten, Gesundheit und Bewegung, Spieltreffs sowie Gesprächsrunden eine wichtige Rolle im Programm des GT. Auch Einzelveranstaltungen bietet der Generationentreff an. (AZ)