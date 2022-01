Gericht kippt 2G-Regel für Einzelhandel auch in Baden-Württemberg

Nach Bayern, jetzt auch Baden-Württemberg: Ein Gericht hat die 2G-Regel für den Einzelhandel gekippt. Somit herrschen in der Region Ulm/Neu-Ulm wieder gleiche Regeln.

Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg hat die 2G-Regel für den Einzelhandel im Südwesten gekippt. Das Einfrieren der Alarmstufe II durch die Corona-Verordnung der Landesregierung sei voraussichtlich rechtswidrig, teilte der VGH am Dienstag in Mannheim mit. Damit gilt für den Einzelhandel, dass neben Geimpften und Genesenen auch wieder Menschen mit einem aktuellen Test in Läden einkaufen dürfen. Dabei wollte die Landesregierung nach einem Gerichtsurteil in Bayern - wie berichtet - daran festhalten.

Nach der Klage einer Inhaberin eines Lampengeschäfts hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die 2G-Regel im Einzelhandel des Freistaats vorläufig außer Vollzug gesetzt. Dieser Umstand sorgte besonders in Grenzregionen wie in Ulm und Neu-Ulm für "absurde Situationen", wie Herman Hutter, Präsident des Handelsverbands Baden-Württemberg (HBW), jüngst in Stuttgart kritisierte. Das Shoppen auf der bayerischen Seite sei attraktiver gewesen.

Nach Gerichtsurteil setzte Bayern die 2G-Regel im Einzelhandel aus

Während Kundinnen und Kunden in Ulm weiterhin die 2G-Vorgaben haben erfüllen müssen, habe es jenseits der Landesgrenze im benachbarten Neu-Ulm keine Zugangsbeschränkungen mehr gegeben. "Dieser Zustand ist nicht tragbar und führt dazu, dass dem ohnehin schon stark angeschlagenen baden-württembergischen Einzelhandel dringend benötigter Umsatz verloren geht", hatte Hutter gesagt. Die Lage habe demnach dazu geführt, dass Kunden aus grenznahen Gebieten mehr als bisher in Bayern einkaufen. Damit dürfte nun Schluss sein.

Die 2G-Regel gestattet nur Geimpften und Genesenen den Zutritt. Bayern hatte in der vergangenen Woche nach einem Gerichtsurteil die 2G-Regel im Einzelhandel ausgesetzt. (dpa/AZ)

Lesen Sie dazu auch