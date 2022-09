Gold Ochsen feiert Jubiläumsfest auch bei schlechtem Wetter

Trotz bedrückender Wettervorhersage lässt das älteste Unternehmen Ulms das Brauereifest nicht platzen. Eine andere Veranstaltung in Neu-Ulm fällt aus.

Der Neu-Ulmer "City Flohmarkt", der für Samstag, 1. Oktober geplant war, fällt wegen schlechten Wetters aus. Die Stände am Johannesplatz und Rathausplatz werden also nicht aufgebaut. Das Brauereifest in Ulm hingegen findet statt.

Gold Ochsen hat für Regen in Ulm vorgesorgt

"Wir haben vorgesorgt", sagt Frank U. Schlagenhauf, der Leiter Marketing und Vertrieb der Brauerei Gold Ochsen. Aufgrund einer hohen vorausgesagten Regenwahrscheinlichkeit werde das große Fest zum 425. Geburtstag der Brauerei sich vermutlich in den überdachten Bereich der "Ladestraße" verlagern. Hier, wo normalerweise die Lastwagen mit "Ulms flüssigen Gold" befüllt werden, bekomme niemand nasse Füße. Um die 2000 Sitzplätze gebe es hier. Eine zahlenmäßig etwa ebenso große Bestuhlung sei im Außenbereich geplant. "Vielleicht wird es ja nicht ganz so nass", sagt Schlagenhauf. Zusätzlich gebe es ein 20-mal zehn Meter großes (Bier-)Zelt.

Auf den Ablauf habe der befürchtete Regen also letztlich keinen Einfluss: Am Samstag, 1. Oktober, wird von 14 bis 23 Uhr gefeiert. Am Sonntag, 2. Oktober, von 10 bis 16 Uhr. Die verschiedenen Kapellen des Ulmer Oktoberfests spielen wie geplant. Auch die Führungen durch die Brauerei finden statt – hier ist es ohnehin trocken. (heo)