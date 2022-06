Gold Ochsen plant großes Fest zum Jubiläum

Am Veitsbrunnenweg soll gefeiert werden: Anlass für ein Zwei-Tages-Fest ist der 425. Geburtstag der Traditionsbrauerei. Das kommt nur alle zehn Jahre vor.

Im Jahr 1597 gründete der Wirt Gabriel Mayer in der Ulmer Herdbruckerstraße die Brauerei Gold Ochsen. Seitdem ist der Werdegang des Unternehmens, das sich seit 1867 im Besitz der Familie Leibinger befindet, fest mit der Ulmer und Neu-Ulmer Stadtgeschichte verbunden. Das soll gefeiert werden.

Zuletzt feierte Gold Ochsen vor zehn Jahren

Ulrike Freund, die Chefin von Gold Ochsen, kündigte im Rahmen einer Urkundenübergabe eine ganze Reihe an Jubiläumsfeierlichkeiten an. Derzeit liefen die Vorbereitungen für ein großes, zweitägiges Fest am Unternehmensstandort im Veitsbrunnenweg auf Hochtouren. Dieses soll Anfang Oktober stattfinden, wie Ulrike Freund bereits verrät. Möglicherweise rund um das verlängerte Wochenende um den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. "Dass wir seit 425 Jahren für Ulmer Brautradition einstehen können, verdanken wir nicht zuletzt den Menschen der Region, die unser Bier seit jeher zu schätzen wissen. Somit ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, das 425. Jubiläum auch gemeinsam mit ihnen zu feiern", so die Geschäftsführerin. Details zu den Planungen folgen in Kürze. Gold Ochsen feierte zuletzt im großen Stil vor zehn Jahren das 415. Jubiläum.

Im Jahr 1597 gründete der Wirt Gabriel Mayer in der Ulmer Herdbruckerstraße die Brauerei Gold Ochsen. Seitdem ist der Werdegang des Unternehmens, das sich seit 1867 im Besitz der Familie Leibinger befindet, fest mit der Ulmer und Neu-Ulmer Stadtgeschichte verbunden. Anlässlich des 425. Jubiläums gratulierte nun IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Engstler-Karrasch im Namen der Industrie- und Handelskammer Ulm. Sie überreichte Ulrike Freund (geborene Leibinger), die seit 1991 die Traditionsbrauerei leitet, die Jubiläumsurkunde. Dass dieses 425. Jubiläum etwas ganz Besonderes ist, stellte Petra Engstler-Karrasch bei der Urkundenübergabe klar heraus. Damit gehöre die Brauerei Gold Ochsen laut der IHK-Hauptgeschäftsführerin in jedem Fall zu den ältesten Unternehmen der Region – eine Leistung, die große Anerkennung verdiene.

Gold Ochsen spendet an Organisationen in Ulm und Neu-Ulm

Die erfolgreiche Unternehmens­geschichte führte Freund in ihrer Rede auf den Dreiklang von Leidenschaft, Verantwortungsbewusstsein und Durchsetzungsvermögen zurück. "In diesen 425 Jahren musste die Brauerei viele Talsohlen durchschreiten und etliche wirklich große Herausforderungen meistern. Um den sich immer wieder in den Weg stellenden Widrigkeiten zu trotzen, war stets ein enorm hohes Maß an Beharrlichkeit und Mut erforderlich." Freund überreichte aus diesem Anlass den Gästen Katrin Albsteiger und Gunter Czisch jeweils einen Spendenscheck für eine in der Ulmer beziehungsweise Neu-Ulmer Bürgerschaft verankerte Organisation. 4250 Euro gehen an die Ulmer Bürger Stiftung. Über die gleiche Summe kann sich die Stiftung Neu-Ulm – Helfen mit Herz freuen. (AZ)