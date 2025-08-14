Icon Menü
Ulm/Neu-Ulm: Größerer Rettungseinsatz am Jahnufer: Person aus der Donau geborgen

Ulm/Neu-Ulm

Größerer Rettungseinsatz am Jahnufer: Person aus der Donau geborgen

Eine Person, die in der Donau in Not geraten ist, wurde gemeldet. Zahlreiche Kräfte rückten aus. Mittlerweile ist die Person geborgen. Was bislang bekannt ist.
    •
    •
    •
    Aus der Donau zwischen Ulm und Neu-Ulm wurde eine Person geborgen.
    Aus der Donau zwischen Ulm und Neu-Ulm wurde eine Person geborgen. Foto: Heckmann (Archivbild)

    In Ulm und Neu-Ulm ist es Donnerstagnachmittag zu einem größeren Rettungseinsatz gekommen. Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage mitteilt, wurde gegen kurz vor 15 Uhr eine Person in Not in der Donau gemeldet. Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Wasserretter machten auf sich auf den Weg zum Neu-Ulmer Jahrufer. Gegen 15.22 Uhr sei die Person aus dem Wasser geborgen worden. Wie es der Person geht, war zunächst unklar. Die Polizeisprecherin konnte gegen 15.45 Uhr noch keine weiteren Angaben machen.

    Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.

