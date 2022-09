Großbäcker Staib in der Energiekrise: "Jetzt geht es ums blanke Überleben"

Mit 700 Beschäftigten und 65 Verkaufsstellen ist Staib eine Größe in der Region. Die steigenden Kosten bringen das Ulmer Unternehmen in Not.

In gut zwei Wochen beginnt für Bäckermeister Marcus Staib das bislang Unglaubliche: Denn ab 1. Oktober werde sich seine Strom- und Gasrechnung vervielfachen. "Es trifft uns extrem schlimm. Eine Katastrophe", sagt der Geschäftsführer von aktuell 65 Filialen. Der Strompreis werde sich von einem auf den anderen Tag verfünffachen.

Das bedeute für den Großbäcker Mehrkosten allein für Strom in Höhe von 100.000 Euro. Hinzu kämen noch die Gaskosten. "Die kann ich noch gar nicht beziffern." Bisher seien das in der Ulmer Zentrale um die 25.000 Euro monatlich gewesen.

Preiserhöhungen bei den Bäckern kommen

"Definitiv wird eine Preiserhöhung kommen", sagt Staib. Die genaue Höhe könne er noch nicht sagen, bereits im Mai musste Staib schon die Preise erhöhen. "So moderat wie möglich." Wenn die Regierung weiterhin nichts tue, so Staib, werde Brot zum Luxusgut. Früher habe der Anteil der Energiekosten an den Backwaren zwischen fünf und sieben Prozent gelegen. Momentan liege dieser Wert bei zehn bis zwölf Prozent.

In der Zentrale im Ulmer Norden habe Staib schon vor Monaten begonnen, konsequent auf LEDs zu setzen. Das sei nun umgesetzt, wenngleich der Beitrag zum Energiesparen mehr oder weniger ein Tropfen auf den heißen Stein sei. Was derzeit überlegt werde, ist, ob in den einzelnen Filialen die Backöfen aus bleiben. Um künftig die Teiglinge von Brezel, Semmel und Co in den effizienteren Großbacköfen der Zentrale aufzubacken. "Das könnte die Energiekosten etwas drücken." Die 700 Beschäftigten bei Staib müssten sich aktuell keine Sorgen um ihre Jobs machen.

Was der Ulmer Bäcker Staib von der Politik fordert

Von der Politik fordert Staib eine unbürokratische Handhabe, die schnell hilft. Das einfachste sei eine Herabsetzung der Energiesteuer. Der Staat profitiere von hohen Energiegrundkosten, weil er prozentual Steuern erhebe. "Der Staat will eine Übergewinnsteuer von anderen Unternehmen einkassieren", sagt Staib. Aber selber sei der Staat noch nicht bereit, auf einen einzigen Cent der Steuereinnahmen zu verzichten. "Es geht längst nicht mehr um die Erziehung der Leute zum Energiesparen", sagt Staib über die Hintergründe der Einführung der Energiesteuer. "Jetzt geht es ums blanke Überleben." Für die Firma Staib gebe es keinen Mittelweg. "Entweder wir produzieren oder produzieren nicht."

Lesen Sie dazu auch

Doch der Staat bewege sich nicht, um ein mögliches Aus für Betriebe wie Staib abzuwenden. Staib sage nicht, dass der Staat gänzlich auf Steuern von Bäckern verzichten soll. Doch auf die "Mehrsteuereinnahmen", die in der Krise begründet seien. Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks stehe im "intensiven Austausch mit der Politik". Doch es fehlten nicht nur vielfach Antwortschreiben, sondern vor allem konkrete Unterstützungsangebote.

Verzögerung wegen Wasserschaden: Im städtischen Teil der Passage zwischen dem Ulmer Hauptbahnhof und den Sedelhöfen will die Ulmer Bäckerei Staib eröffnen. Foto: Oliver Helmstädter

Die Energiekrise habe nichts mit der Verzögerung der Neueröffnung der Filiale in der Passage zwischen dem Ulmer Hauptbahnhof und den Sedelhöfen zu tun. Bereits vor anderthalb Jahren seien die Verträge unterschrieben worden. Ein komplizierter Wasserschaden stehe der Inbetriebnahme von Verkaufsstelle Nummer 66 noch im Weg. Grundsätzlich will Staib an dem Filialnetz festhalten. Schließungen seien so etwas wie die letzte Option.