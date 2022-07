Ulm/Neu-Ulm

18:30 Uhr

Große Freude über ein Rekord-Donaufest

Lokal Das Festival war heuer ein echter Publikumsmagnet, der Markt an den Donauufern wurde zeitweilig regelrecht überrannt.

Von Ronald Hinzpeter

Die Macherinnen und Macher wirkten am letzten Tag ein wenig abgespannt. Das ist auch kein Wunder, haben sie doch in den vergangenen zehn Tagen ein Rekord-Donaufest gestemmt. Der Erfolg gibt ihnen recht, denn geschätzte 405.000 Menschen haben das Festival besucht. Der Markt der Donauländer wurde teilweise regelrecht überrannt. Bereits am ersten Wochenende mussten diverse Essensstände Material nachordern, am letzten Tag legte mancher schon mittags den Grill still, weil alles ausverkauft war. "Ich bin müde und glücklich", sagte Festival-Leiter Sebastian Rihm am Sonntagnachmittag. Und da war er nicht der einzige.

