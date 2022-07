Ulm/Neu-Ulm

18:06 Uhr

Große Vorfreude und bittere Töne beim Auftakt des Donaufests

Am Neu-Ulmer Ufer wehen die Fahnen in den ukrainischen Landesfarben als Zeichen der Solidarität. Auf der Donau fährt die Ulmer Schachtel mit den Stadtoberhäuptern.

Lokal Als das erste Donaufest lief, gingen die Jugoslawienkriege zu Ende. Jetzt herrscht erneut Krieg und in Ulm und Neu-Ulm wird wieder gefeiert – gerade deshalb.

Von Sebastian Mayr

Am späten Nachmittag kommt die Sonne heraus. Sie spiegelt sich in den Pfützen am Donauufer, während das Treiben auf dem Marktgelände allmählich reger wird. Zeit, die Freundschaft zu feiern, findet Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger. Als die Donaufest-Fanfaren verklingen, die über Lautsprecher übertragen werden, kommt die Ulmer Schachtel mit ihr, dem Ulmer Amtskollegen Gunter Czisch und weiteren Ehrengästen den Fluss hinaufgefahren. Die Vorfreude ist groß auf dieses zwölfte Internationale Donaufest. Doch die bitteren Töne sind nicht zu überhören.

