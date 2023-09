Bahnstrecke Ulm–Augsburg: Sinnvolle Sanierung, aber bittere Monate

Plus Fünf harte Monate für fünf gute Jahre: Was die Streckensanierung zwischen Ulm und Augsburg bringen kann und wo der Forderungskatalog für die Arbeiten hakt.

Als die Eisenbahngesellschaft Agilis beim Streik im April Ersatzbusse einsetzte, waren die Fahrzeuge auf der Strecke zwischen Günzburg und Ulm auch während der Stoßzeiten weitgehend leer. Die Busse brauchten drei- bis viermal so lang wie die Züge. Voraussichtlich 2030 könnte ein solches Szenario wieder anstehen – wenn der Bahnkorridor Ulm–Augsburg saniert und die Strecke dafür für fünf Monate voll gesperrt wird. Für Bahnpendlerinnen und -pendler droht ein Albtraum. Und doch dürfte sich die Durststrecke lohnen.

Wichtige Strecken sollen zukunftssicher gemacht werden, künftigen Störungen soll vorgebeugt werden. Das ist die Idee hinter den Verbesserungen und Erneuerungen auf wichtigen Bahnrouten. Ob und wann Gleise und Anlagen zwischen Ulm und Augsburg tatsächlich saniert werden, ist nicht abschließend entschieden. Doch ein Zeitplan legt nahe, dass es 2030 so weit sein dürfte.