Ulm/Neu-Ulm/Günzburg

18:00 Uhr

Neue Gesetzlage zu Abtreibungen: Eine Frauenärztin berichtet, was das bedeutet

Was ändert sich für die Frauenärztinnen und Frauenärzte in der Region durch die Streichung des Paragrafen 219a?

Plus Wenn der Paragraf 219a wegfällt, dürfen Arztpraxen straffrei im Netz über Schwangerschaftsabbrüche informieren. Eine Frauenärztin und ein Frauenarzt erzählen, was das für sie bedeutet.

Von Quirin Hönig

In der Doppelstadt Ulm/ Neu-Ulm gibt es, genau wie in anderen Großstädten wie Augsburg oder Würzburg, keine Frauenarztpraxis, die offiziell Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Zumindest ist keine Ärztin und kein Arzt aus Ulm oder Neu-Ulm auf der Liste der Bundesärztekammer vermerkt. Allerdings führen Gynäkologinnen und Gynäkologen in der Region Abtreibungen durch, geben dies aber nicht öffentlich an. Denen gegenüber stehen Medizinerinnen und Mediziner wie Dr. Cornelia Wenske aus Günzburg, deren Praxis auf der Liste steht. Wie sich die Streichung des Paragrafen 219a auf ihre Arbeit auswirkt.

